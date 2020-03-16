شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتم اختبارات الكشف عن كورونا وهل لها أنواع مختلفة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا استيقظت ذات صباح وأنت تعاني من ارتفاع في حرارة الجسم، مع ضيق في التنفس والسعال، قد تحتاج لاجراء اختبار الفيروس التاجي كورونا، فكيف يتم التعامل مع اختبارات الفيروس التاجي؟ن هذا ماشرحه التقرير المنشور عبر موقع " livescience".

وأوضح التقرير، أن بعض البلدان تقوم بسحب العينة الخاصة والتي تكشف حقيقة الإصابة بفيروس كورونا التاجي، عن طريق استخدام قطعة قطنية طويلة لمسح الجزء الخلفي من الحلق ثم ترسل تلك العينة للاختبار، ولكن إذا كنت في بلد قام بتطوير اختبار الأجسام المضادة، مثل الصين، فقد تحصل على سحب عينة الاختبارعبرالدم.

وأضاف التقرير، أن مسحة الحلق مناسبة لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، والمعروف أيضًا باسم PCR ، في حين سيتم استخراج عينة الدم للأجسام المضادة الخاصة بالفيروس الجديد التاجي كورونا، وقال دكتور أميش أدالجا ، أخصائي الأمراض المعدية وكبير الباحثين في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في بالتيمور، إن الاختبارين يستغرقان ساعات فقط للتعرف علي النتيجة، مما يعني أن النتائج قد تكون جاهزة في غضون يوم واحد، ومع ذلك، بمجرد تطوير هذه الاختبارات لنسخة أسرع ، يمكن أن تكون النتائج جاهزة في أقل من ساعة.

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وقال أداليا، أن هناك اختبارات PCR سريعة ، لكنها ليست متاحة بعد للكشف عن الفيروس التاجي الجديد، و اختبارات COVID-19 كورونا التي طورتها مراكزالحماية والسيطرة على الأمراض (CDC)، هي اختبارات PCR، التي تعمل من خلال الكشف عن مواد جينية محددة داخل الفيروس، قد يمسح أخصائيو الرعاية الصحية الجزء الخلفي من الحلق، وأخذ عينة من اللعاب ؛ وجمع عينة سائلة من الجهاز التنفسي السفلي؛ أو عينة البراز.

وبمجرد وصول العينة إلى المختبر، يستخرج الباحثون حمضها النووي ، الذي يحمل جينوم الفيروس" الجينيوم هو مجموعة كاملة من المعلومات الجينية حول الفيروس "، ويمكن للباحثين تضخيم مناطق معينة من الجينوم باستخدام تقنية تعرف باسم تفاعل سلسلة البلمرة النسخ العكسي، ويعطي الباحثين عينة كبيرة يمكنهم بعد ذلك مقارنتها بالفيروس التاجي الجديد كورونا، أما في حالة سحب عينة الدم للكشف عن الإصابة بالفيروس فمن خلال الأجسام المضادة تكون الإجابة عن حقيقة الإصابة ففي حالة أنها ايجابية تعني الإصابة ويجب البدء في إجراءات العزل الصحي.