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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فيروس كورونا أصاب 164837 ووفاة 6470 شخصا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، حتى اليوم الإثنين الموافق 16 مارس الجارى بلغت 164837 حالة، ووفاة 6470 شخص، كما انتشر الفيروس حتى الآن في 146 دولة، وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن فيروس كورونا أصبح جائحة تهدد البشرية، بعد انتشاره في معظم دول العالم، ودعت للتصدى له بالوقاية، نظرا لعدم وجود علاج حاسم لفيروس كورونا حتى الآن.البلدان أو المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا وعدد الحالات:
الصين: 81077 حالة
إيطاليا: 24747 حالة
إيران:13983 حالة
جمهورية كوريا: 8162 حالة
إسبانيا: 7753 حالة
فرنسا: 5380 حالة
ألمانيا: 4838 حالة
سويسرا: 2200 حالة
الولايات المتحدة الأمريكية: 1678 حالة
المملكة المتحدة: 1376 حالة
هولندا: 1135 حالة
النرويج: 1077 حالة
السويد: 992 حالة
بلجيكا: 886 حالة
الدانمرك: 864 حالة
النمسا: 860 حالة
اليابان: 780 حالة
دايموند برنسيس: 712 حالة
قطر: 337 حالة
كندا: 304 حالة
أستراليا: 279 حالة
التشيك: 253 حالة
فنلندا: 241 حالة
ماليزيا: 238 حالة
اليونان: 228 حالة
سنغافورة: 226 حالة
خريطة انتشار فيروس كورونا فى العالم اليوم الاثنين
سلوفينيا: 219 حالة
البحرين: 214 حالة
إسرائيل: 200 حالة
إستونيا: 171 حالة
أيرلندا: 169 حالة
الفلبين: 140 حالة
آيسلندا: 138 حالة
العراق: 124 حالة
رومانيا: 123 حالة
البرازيل: 121 حالة
إندونيسيا: 117 حالة
تايلاند: 114 حالة
الكويت: 112 حالة
البرتغال: 112 حالة
بولندا: 111 حالة
مصر: 126 حالة
الهند: 107 حالات
السعودية: 103 حالات
لبنان: 99 حالة
الإمارات العربية المتحدة: 98 حالة
سان مارينو: 92 حالة
شيلي: 61 حالة
فييتنام: 53 حالة
باكستان: 52 حالة
بلغاريا: 51 حالة
سلوفاكيا: 51 حالة
الجزائر: 49 حالة
الأرجنتين: 45 حالة
بيرو: 43 حالة
ألبانيا: 42 حالة
المكسيك: 41 حالة
صربيا: 41 حالة
بروني دار السلام: 40 حالة
لكسمبرج: 38 حالة
الأراضي الفلسطينية المحتلة: 38 حالة
جنوب أفريقيا: 38 حالة
كرواتيا: 37 حالة
الاتحاد الروسي: 34 حالة
جورجيا: 33 حالة
المجر: 32 حالة
لاتفيا: 30 حالة
المغرب: 28 حالة
بنما: 27 حالة
أرمينيا: 26 حالة
قبرص: 26 حالة
السنغال: 26 حالة
كولومبيا: 24 حالة
كوستاريكا: 23 حالة
إكوادور: 23 حالة
جمهورية مولدوفا: 23 حالة
عُمان: 22 حالة
بيلاروس: 21 حالة
مالطا: 21 حالة
أذربيجان: 19 حالة
البوسنة والهرسك: 18 حالة
تونس: 18 حالة
أفغانستان: 16 حالة
مارتينيك: 15 حالة
ملديف: 13 حالة
مقدونيا الشمالية: 13 حالة
سريلانكا: 11 حالة
جزر فارو: 9 حالات
ليتوانيا: 9 حالات
لم شمل: 9 حالات
جامايكا: 8 حالات
كمبوديا: 7 حالات
غيانا الفرنسية: 7 حالات
غواديلوب: 6 حالات
الأردن: 6 حالات
كازاخستان: 6 حالات
نيوزيلندا: 6 حالات
باراغواي: 6 حالات
الجمهورية الدومينيكية: 5 حالات
تركيا: 5 حالات
كوبا: 4 حالات
غيانا: 4 حالات
ليختنشتاين: 4 حالات
بنجلاديش: 3 حالات
بوليفيا: 3 حالات
بوركينا فاسو: 3 حالات
الكاميرون: 3 حالات
كوت ديفوارد: 3 حالات
بولينيزيا الفرنسية: 3 حالات
بورتوريكو: 3 حالات
سان بارتيليمي: 3 حالات
أوكرانيا: 3 حالات
أندورا: حالتان
كوراكاو: حالتان
جمهورية الكونغو الديمقراطية: حالتان
غانا: حالتان
هندوراس: حالتان
جيرسي: حالتان
موناكو: حالتان
ناميبيا: حالتان
نيجيريا: حالتان
سانت مارتن: حالتان
سيشيل: حالتان
فنزويلا: حالتان
أنتيغوا وبربودا: 1 حالات
بوتان: 1 حالة
جزر كايمان: 1 حالة
جمهورية أفريقيا الوسطى: 1 حالة
الكونغو: 1 حالة
غينيا الاستوائية: حالة واحدة
إثيوبيا: 1 حالة
الجابون: 1 حالة
جبل طارق: 1 حالات
غيرنسي: 1 حالة
غينيا: 1 حالة
الكرسي الرسولي: 1 حالة
كينيا: 1 حالة
موريتانيا: 1 حالة
مايوت: 1 حالة
منغوليا: حالة واحدة
نيبال: 1 حالة
رواندا: 1 حالة
سانت فنسنت وجزر غرينادين: حالة واحدة
السودان: 1 حالة
توجو: 1 حالة
ترينيداد وتوباجو: حالة واحدة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.