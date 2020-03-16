شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فيروس كورونا أصاب 164837 ووفاة 6470 شخصا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، حتى اليوم الإثنين الموافق 16 مارس الجارى بلغت 164837 حالة، ووفاة 6470 شخص، كما انتشر الفيروس حتى الآن في 146 دولة، وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن فيروس كورونا أصبح جائحة تهدد البشرية، بعد انتشاره في معظم دول العالم، ودعت للتصدى له بالوقاية، نظرا لعدم وجود علاج حاسم لفيروس كورونا حتى الآن.

البلدان أو المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا وعدد الحالات:

الصين: 81077 حالة

إيطاليا: 24747 حالة

إيران:13983 حالة

جمهورية كوريا: 8162 حالة

إسبانيا: 7753 حالة

فرنسا: 5380 حالة

ألمانيا: 4838 حالة

سويسرا: 2200 حالة

الولايات المتحدة الأمريكية: 1678 حالة

المملكة المتحدة: 1376 حالة

هولندا: 1135 حالة

النرويج: 1077 حالة

السويد: 992 حالة

بلجيكا: 886 حالة

الدانمرك: 864 حالة

النمسا: 860 حالة

اليابان: 780 حالة

دايموند برنسيس: 712 حالة

قطر: 337 حالة

كندا: 304 حالة

أستراليا: 279 حالة

التشيك: 253 حالة

فنلندا: 241 حالة

ماليزيا: 238 حالة

اليونان: 228 حالة

سنغافورة: 226 حالة



خريطة انتشار فيروس كورونا فى العالم اليوم الاثنين

سلوفينيا: 219 حالة

البحرين: 214 حالة

إسرائيل: 200 حالة

إستونيا: 171 حالة

أيرلندا: 169 حالة

الفلبين: 140 حالة

آيسلندا: 138 حالة

العراق: 124 حالة

رومانيا: 123 حالة

البرازيل: 121 حالة

إندونيسيا: 117 حالة

تايلاند: 114 حالة

الكويت: 112 حالة

البرتغال: 112 حالة

بولندا: 111 حالة

مصر: 126 حالة

الهند: 107 حالات

السعودية: 103 حالات

لبنان: 99 حالة

الإمارات العربية المتحدة: 98 حالة

سان مارينو: 92 حالة

شيلي: 61 حالة

فييتنام: 53 حالة

باكستان: 52 حالة

بلغاريا: 51 حالة

سلوفاكيا: 51 حالة

الجزائر: 49 حالة

الأرجنتين: 45 حالة

بيرو: 43 حالة

ألبانيا: 42 حالة

المكسيك: 41 حالة

صربيا: 41 حالة

بروني دار السلام: 40 حالة

لكسمبرج: 38 حالة

الأراضي الفلسطينية المحتلة: 38 حالة

جنوب أفريقيا: 38 حالة

كرواتيا: 37 حالة

الاتحاد الروسي: 34 حالة

جورجيا: 33 حالة

المجر: 32 حالة

لاتفيا: 30 حالة

المغرب: 28 حالة

بنما: 27 حالة

أرمينيا: 26 حالة

قبرص: 26 حالة

السنغال: 26 حالة

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كولومبيا: 24 حالة

كوستاريكا: 23 حالة

إكوادور: 23 حالة

جمهورية مولدوفا: 23 حالة

عُمان: 22 حالة

بيلاروس: 21 حالة

مالطا: 21 حالة

أذربيجان: 19 حالة

البوسنة والهرسك: 18 حالة

تونس: 18 حالة

أفغانستان: 16 حالة

مارتينيك: 15 حالة

ملديف: 13 حالة

مقدونيا الشمالية: 13 حالة

سريلانكا: 11 حالة

جزر فارو: 9 حالات

ليتوانيا: 9 حالات

لم شمل: 9 حالات

جامايكا: 8 حالات

كمبوديا: 7 حالات

غيانا الفرنسية: 7 حالات

غواديلوب: 6 حالات

الأردن: 6 حالات

كازاخستان: 6 حالات

نيوزيلندا: 6 حالات

باراغواي: 6 حالات

الجمهورية الدومينيكية: 5 حالات

تركيا: 5 حالات

كوبا: 4 حالات

غيانا: 4 حالات

ليختنشتاين: 4 حالات

بنجلاديش: 3 حالات

بوليفيا: 3 حالات

بوركينا فاسو: 3 حالات

الكاميرون: 3 حالات

كوت ديفوارد: 3 حالات

بولينيزيا الفرنسية: 3 حالات

بورتوريكو: 3 حالات

سان بارتيليمي: 3 حالات

أوكرانيا: 3 حالات

أندورا: حالتان

كوراكاو: حالتان

جمهورية الكونغو الديمقراطية: حالتان

غانا: حالتان

هندوراس: حالتان

جيرسي: حالتان

موناكو: حالتان

ناميبيا: حالتان

نيجيريا: حالتان

سانت مارتن: حالتان

سيشيل: حالتان

فنزويلا: حالتان

أنتيغوا وبربودا: 1 حالات

بوتان: 1 حالة

جزر كايمان: 1 حالة

جمهورية أفريقيا الوسطى: 1 حالة

الكونغو: 1 حالة

غينيا الاستوائية: حالة واحدة

إثيوبيا: 1 حالة

الجابون: 1 حالة

جبل طارق: 1 حالات

غيرنسي: 1 حالة

غينيا: 1 حالة

الكرسي الرسولي: 1 حالة

كينيا: 1 حالة

موريتانيا: 1 حالة

مايوت: 1 حالة

منغوليا: حالة واحدة

نيبال: 1 حالة

رواندا: 1 حالة

سانت فنسنت وجزر غرينادين: حالة واحدة

السودان: 1 حالة

توجو: 1 حالة

ترينيداد وتوباجو: حالة واحدة