شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك»: مركز موارد الأنشطة التجارية الصغيرة يساعد الشركات على التواصل مع عملائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت فيسبوك، الاثنين، طرح مركز موارد الأنشطة التجارية الصغيرة لدعم الشركات التي تأثرت أنشطتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويقدم هذا المركز الجديد توصيات وتدريبات مجانية لمساعدة الأعمال التجارية والشركات للبقاء على تواصل مع عملائهم واستمرار سريان أنشطتهم التجارية.

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ومن بين تلك التوصيات؛ تحث شركة فيسبوك الشركات التجارية على اتباع خطوات لتفادي التأثيرات السلبية والمحافظة على سريان النشاط التجاري، وهي المحافظة على السلامة والإطلاع الدائم على آخر المستجدات من خلال متابعة مصادر موثوقة، مثل منظمة الصحة العالمية، والجهات الصحية الحكومية للتعامل سريعًا مع المتغيرات فضلا عن المبادرة بمشاركة المعلومات المهمة مع العملاء عبر البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني، صفحة فيسبوك، وانستجرام ومحاولة إقامة فعاليات عبر الإنترنت مثل ندوة إلكترونية، أو تنظيم جلسات حوارية مباشرة باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي.

وأوصت فيسبوك الشركات بإعداد خطة لخدمة العملاء، حتى يمكن التعامل سريعًا وبشفافية خلال هذه الأوقات الصعبة، مع توفير الإجابات الخاصة بالأسئلة والاستفسارات المتوقعة، بالإضافة إلى إعداد قائمة تتضمن الأسئلة المتكررة وإجاباتها التي تحتوي المزيد من التفاصيل والتطمينات قدر الإمكان. ويوفر مركز موارد الأنشطة التجارية الصغيرة أيضًا وصولاً سهلاً إلى المعلومات الدقيقة حول (كوفيد-19) وموارد أخرى لإبقاء الشركات والأعمال التجارية والمجتمعات التي يخدمونها على إطلاع دائم على آخر المستجدات.

ومن بين تلك الموارد؛ مجموعة أدوات الصمود التي تقدم لكم أفضل الممارسات، والأدوات وإمكانية التقييم الذاتي لمساعدة الشركات على حماية أعمالهم التجارية من الاضطرابات، كما يوفر المركز أيضًا دليل الإجراءات السريعة لمساعدة الشركات على وضع خطط التعامل السريع مع الأزمات وخفض زمن التوقف الطارئ.