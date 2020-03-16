لحماية نفسك من فيروس كورونا.. تعرفي على الطريقة الصحيحة لغسيل اليدين

مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإعلان منظمة الصحة العالمية أنه مرض وبائي، يوصي خبراء الصحة الأشخاص بالحفاظ على عادات النظافة الأساسية؛ لمنع انتشار المرض؛ وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

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ان اتخاذ تدابير وقائية مثل غسل اليدين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة.. إليك كيفية غسل يديك بشكل صحيح لحماية نفسك من فيروسات التاجية.

ينتشر فيروس كورونا بسهولة عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، يمكن أن ينتقل الرذاذ الموجود في الهواء الذي يحتوي على الفيروس إلى الجسم عن طريق العين أو الأنف أو الفم.

عندما تتلامس يداك مع هذه الأسطح وتلامس عينيك أو أنفك أو فمك؛ فهناك فرص أكبر لانتقال الجراثيم إلى جسمك؛ مما يصيبك بالأمراض، ولذلك يعد غسل يديك بشكل صحيح أحد الطرق الفعالة لمنع انتشار فيروس كورونا، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض إليك خمس خطوات لغسل يديك.

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الخطوة 1: بللي يديك بمياه نظيفة وجارية «دافئة أو باردة»، وضعي كمية جيدة من الصابون.

الخطوة 2: عليك فرك يديك وتأكدي من رغوة معصميك، بين أصابعك، تحت أظافرك وظهر يديك.

الخطوة 3: افركي يديك بحركة دائرية لمدة 20 ثانية على الأقل.

الخطوة 4: شطف يديك جيداً تحت الماء الجاري النظيف.

الخطوة 5: امسحي يديك بمنشفة نظيفة أو مجفف هواء، وإذا لم يكن الماء والصابون متاحين بسهولة، يمكنك استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول، والذي يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول، ضعي كمية مطلوبة من مطهر اليد وافركيها معاً حتى تشعري بالجفاف، سيساعد استخدام معقم اليدين على تقليل عدد الجراثيم.