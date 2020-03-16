فوز الجزيرة على العين الأبرز في حصاد جولة الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جولة جديدة مرت من عمر مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي، شهدت العديد من الأحداث التي رفعت من حجم المنافسة على صدارة البطولة.
الجولة الـ19 من المسابقة، والتي انتهت مساء السبت، شهدت إحراز 26 هدفاً خلال 7 مباريات، 11 هدفاً منها سجلت في الشوط الأول مقابل 15 بالشوط الثاني.
وعلى صعيد البطاقات الملونة، أشهر حكام المباريات 32 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء، واحتسبت 3 ضربات جزاء في مباراتين.
ويعد فوز الجزيرة على العين بنتيجة 3-1، هو الأبرز في الجولة، خاصة وأنها الخسارة الأولى لـ"الزعيم" بعد 6 مباريات متتالية في المسابقة بلا أي هزيمة.
"العين الرياضية" ترصد خلال الفيديوجراف التالي أبرز أرقام الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي.
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