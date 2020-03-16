بأمر كورونا.. العالم يغلق الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التحدي الأكبر للعالم إذ سيطر على العديد من المناطق الأخرى من العالم.
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في مقدمتها أوروبا، وخاصة بعدما انتشر في أجزاء من القارة العجوز. وفي إطار محاربة انتشار كورونا واصلت دول العالم، إغلاق الحدود وفرض قيود صارمة على الدخول وإجراءات الحجر الصحي، وتقييد التجمعات الكبرى في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأغلقت بلدان المتاحف والمعالم السياحية، وعلقت الأحداث الرياضية لتقليل مخاطر انتقال الفيروس بعد إصابة أكثر من 138 ألف شخص ووفاة ما يربو على خمسة آلاف في مختلف أنحاء العالم.
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