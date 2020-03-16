أخطر 8 أشياء يمكن أن تنقل عدوى كورونا في العمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه العالم خطر انتشار فيروس كورونا المستجد بالعديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، حيث تشير التقديرات إلى أن 80% من جميع الأمراض المعدية تنتشر عن طريق الاتصال اليدوي بالأسطح الملوثة.

"العين الإخبارية" ترصد خلال التقرير التالي 8 أشياء نلمسها يومياً بأماكن العمل يمكن أن تنقل عدوى كورونا، منها مقابض الأبواب التي يلمسها الكثيرون وتحمل الكثير من الجراثيم التي تنتقل بسهولة للأشخاص.

وكذلك المعدات المكتبية مثل لوحة المفاتيح وآلات الطباعة، فيجب تنظيفها يومياً ومسحها بالمطهر واستخدام معقم لليدين بعد استخدامها، بالإضافة إلى أزرار المصعد يجب تجنب الاتصال المباشر بها واستخدم المرفقين عند الضغط عليها.

وتشمل القائمة أيضاً الهواتف، حيث يستخدمها العديد من الموظفين بالعمل، لذا يجب استخدام مطهر لليدين يعتمد على الكحول بعد استعمالها، وكذلك ماكينات صنع القهوة، فإذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح يمكن أن تنقل الجراثيم عند لمسها، وباب الميكروويف، حيث يميل لاحتواء الجراثيم لأن العديد من الناس يلمسونه.