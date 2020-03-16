البالون لتخفيف الوزن.. هل هو حل آمن صحيا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يعدّ الوزن الزائد مشكلة تؤرق الكثير من الرجال والنساء على حدّ سواء؛ لما لها من أضرار صحية وجمالية، وأمام فشل الكثير من محاولات الريجيم، وضيق الوقت، وعدم ممارسة الرياضة، عدا عن نمط الغذاء غير الصحي، يلجأ البعض إلى إجراءات أخرى للتخلص من الوزن، ولعل أكثرها انتشارا الإجراءات الجراحية، إلّا أنّ بعض الأشخاص لا يحبذون الجراحة، ولهؤلاء الأشخاص بالتحديد اخترنا الحديث عن البالون لتخفيف الوزن.

البالون هو عبارة عن كبسولة صغيرة تصبح في حجم البالون بعد إدخالها للمعدة، تعمل على تقليص حجم المساحة المخصصة للطعام في المعدة، وتغير عادات الشخص الغذائية، وبالتالي يساعد على فقدان الوزن؛ ما يقلل مخاطر المشاكل الصحية ذات الصلة بالوزن الخطيرة، مثل: أمراض القلب والسكتة الدماغية، ضغط الدم المرتفع، توقف التنفس أثناء النوم، داء السكري من النوع 2 وغيرها.

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وكغيره من إجراءات تخفيف الوزن، يحتاج البالون إلى الالتزام بنمط حياة صحي، كما يحتاج إلى تغييرات مدروسة في النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للمساعدة في ضمان نجاح طويل الأمد لإجراء بالون المعدة.

وعندما نتحدث عن تخفيف الوزن، دائما نركز على أن هناك إجراءات قد لا تناسب الجميع وأن الطبيب هو من لديه القدرة على تحديد نوع الإجراء والجدوى منه، وفي تقنية البالون هناك مجموعة شروط من المطلوب توفرها فيمن يرغب بهذا الإجراء ويتم شرحها من قبل الطبيب، ولكن في البداية من المطلوب أن يتوفر لدى الشخص الاستعداد للالتزام بتغييرات نمط الحياة الصحية والمتابعة الطبية المنتظمة، بالإضافة إلى المشاركة في العلاج السلوكي، وأن تكون كتلة الجسم لديه تسمح بهذا الإجراء.

وعلى الرغم من أن البالون ليس اكتشافا جديدا، إلا أنه خضع لبعض التغيرات والتطورات التي ربما تقلل من أخطاره المحتملة. للوقوف أكثر على تفاصيل الموضوع التقينا الدكتورة سنتيا بو خليل من عيادة الدكتور صالح في مدينة دبي الطبية التي أسهبت لنا في شرح تفاصيل إدخال البالون إلى المعدة وآلية عمله وكيف يمكن الحصول على أفضل النتائج، مع التطرق إلى الفترة الزمنية التي على المريض الالتزام بها في نظام غذائي معين.