شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف: أمريكا تبدأ تجربة سريرية «غير معلنة» على لقاح محتمل لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤول أميركي أنه سيتم الكشف، الاثنين، عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك في خبر سار للعالم أجمع، حسب وصف شبكة سكاى نيوز.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لأسوشيتد برس، إن المشارك الأول في التجربة السريرية سيتلقى اللقاح التجريبي الاثنين، لأن التجربة لم تعلن بعد.

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كما لفت إلى أن المعاهد الوطنية للصحة تمول التجربة التي تجري بمنشأة أبحاث في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه بحسب مسؤولي الصحة العامة، فإن التحقق بشكل كامل من صحة أي لقاح محتمل سيستغرق من عام إلى 18 شهراً.

وحتى الآن، أودى فيروس كورونا بحياة نحو 6512 شخصاً في العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، كما سُجلت نحو 169086 إصابة في 139 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء.

إلا أن عدد الإصابات المشخصة لا يعكس الواقع بشكل كامل، إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فيروس «كوفيد-19» تختلف بحسب البلد.