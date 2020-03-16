السعودية تعلق الدوام الحكومي بسبب تفشي "كورونا" وصربيا تعلن حالة الطوارئ

قررت السعودية تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد بسبب كورونا.وسيبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم الاثنين 16 مارس، وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: "استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناء على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "وباء عالميا"، قررت حكومة المملكة ما يلي:

1 - تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم

2 - إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المسقوفة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، علما أن الإجراء لا يشمل المحلات الواقعة على الشوارع التجارية على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، مع إغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية

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3 - اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات

4 - منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها

5 - إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا

6 - الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الإلكتروني والهاتفي قدر الإمكان.

7 - تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الأساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية، وتمنح الفئات التالية المرأة الحامل، وذوي الأمراض التنفسية أو القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والخاضعون للمعالجة من الأورام، فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرا واحدا، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها.

8 - إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن

فيما أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الأحد، فرض حالة الطوارئ في البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فوتشيتش عقب اجتماع عقده مع كبار المسؤولين في الحكومة في بلغراد، إنه اتخذ هذا الإجراء بموجب الأطر القانونية التي تسمح له بإعلان حالة الطوارئ في ظل غياب البرلمان الذي حل قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 26 أبريل.

وأضاف الرئيس الصربي في كلمة بثها التلفزيون: "من هذه اللحظة نحن في حالة الطوارئ... ستتخذ أشد الإجراءات صرامة وبشكل عاجل".

وأعلنت السلطات الصحية في صربيا أن عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن بلغ 46، وأن الفحوص شملت 283 شخصا، ولم تسجل أي حالة وفاة.

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وأعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمات هاتفية مع أكثر من 20 مركزا تجاريا للمواد الغذائية ومديري التوريدات في جميع أنحاء البلاد.

وأشار البيت الأبيض إلى أن "ترامب شكر الجميع على العمل الذي قاموا به لتلبية احتياجات المواطنين، والتزامهم المستمر تجاه المجتمعات التي يخدمونها".

وأضاف أن "ترامب أكد لهم أن جميع المديرين التنفيذيين يعملون يدا بيد مع الحكومة الفدرالية، وكذلك مع قيادة البلاد والقادة المحليين، لضمان توفير المواد الغذائية والأساسية باستمرار".

وتابع: "ذكّر الرئيس المشاركين بأن هذا نهج شامل لكل أمريكا وأن توريد البضائع لكل المتاجر التي يزودوها يمكن أن يساعد الأمريكيين على الشعور بالأمان عندما يتم ملء الرفوف بالمواد التي يحتاجونها".

وأكد ترامب على قوة شركات التوريد في الولايات المتحدة، وأنه ليس من الضروري للمواطنين الأمريكيين تخزين الضروريات اليومية، داعيا الجميع للبقاء على اتصال دائم به.

ومن جانبه؛ وجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرارات الحكومية الصادرة لمواجهة فيروس كورونا.

وكلف وزارة الداخلية بـ"تشديد الحراسة الأمنية على مواقع الحجر والعزل، وضمان عدم مخالطة المصابين والخاضعين لإجراءات الحجر لغيرهم".

وأشار الرزاز إلى أن "الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين لحماية المواطنين".

وأشاد بالتزام المواطنين وتقيدهم بالتعليمات الصادرة عن كافة أجهزة الدولة، بما يسهم في محاصرة الوباء.

وجاء توجيه الرزاز ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية الصارمة لمحاصرة الوباء، داعيا المواطنين إلى التقيد بتلك الإجراءات، حرصا على سلامتهم، والأجهزة الأمنية إلى تطبيق القرارات حفاظا على صحة المواطنين وسلامة المجتمع من خطر هذا الوباء.

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