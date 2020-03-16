خبيرة عراقية تثير ضجة بطريقة تجميل تتماشى مع "كورونا"

أثار حديث خبيرة تجميل عراقية، عن مكياج خاص بفيروس كورونا المستجد جدلا بين الجمهور والمتابعين.وقالت الخبيرة، فاطمة الديوان، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات "إنستغرام": "بناء على رغبة وطلب المتابعين تقديم مكياج عن مرض كورونا، فقررت أن يكون تعليميا لأنني ما كنت أعرف أرتدي الكمامة بشكل صحيح".

وأظهر الفيديو قيام الخبيرة العراقية بارتداء كمامة واقية، وشرحت كيفية استخدام أداوات التجميل للظهور بمكياج كامل أثناء ارتدائها.وأثار الفيديو انتقادات واسعة من المتابعين، لرؤية الكثير منهم أنها تسخر من الفيروس وتستهين به بدلا من تقديم التوعية بشكل آخر، لتنهال التعليقات عليها.

وقالت إحدى المتابعات: "مع الأسف هذا تفكير بدل ما تدعين وتصلين لله يشافي المرضى أنتي تدرين هو وباء والمرضى يعانون حد الموت أنصح امسحي الفديو والله بكيت لأن انتي وين والعالم المصابة وين".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 83 إصابة، بجانب حالتي وفاة.

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