شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهدد المستشفيات بنقص الأكسجين المسخدم لعلاج حالات ضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبرالعلاج بالأكسجين أمرًا حيويًا وضرورى للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة نتيجة الفيروسات التاجية القاتلة، ولكن مع تصاعد وتيرة وباء فيروس كورونا تحذرالمستشفيات من نقص الأكسجين خلال وقت قصير جدا.

وبينما يترك الفيروس القاتل Covid-19 المصابين يتلهفون من أجل التنفس، يخشى الأطباء الذين يخوضون معركة بائسة لإنقاذ المرضى في الساعات الأولى بعد التشخيص، من نفاذ الأكسجين من المستشفيات.

ووفقا لتقرير موقع " dailystar"، يخشى الخبراء في بريطانيا أن الشركات المكلفة بتزويد الأكسجين إلى هيئة الصحة البريطانية NHS لن تتمكن من مواكبة الطلب.

وقال الدكتورغانيش صنتارالينجام، رئيس جمعية العناية المركزة البريطانية، للصحيفة:"يجب أن يكون هناك شعورأكبر بالإلحاح حول هذا الأمر، لأن إمدادات الأكسجين ليست شيئًا اعتدنا على التفكير فيه، ولكن ليس هناك ما يضمن أنه لن ينفد في غضون ساعات بدلاً من أيام."

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ولكن من جهة أخرى يخشى الأطباء من أن الهيئة الطبية BOC Healthcare لن تكون قادرة على مواكبة الطلب، حيث تستقبل المستشفيات المزيد والمزيد من البريطانيين المرضى.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المستشفيات الخاصة الفخمة لتسليم أسرتهم إلى NHS وسط مخاوف من عدم توفرما يكفي تقريبًا، ووفقا للتقارير الرسمية، هناك ما لا يقل عن 570 مستشفى خاص في المملكة المتحدة ، بما مجموعه حوالي 8000 سرير.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن هيئة الصحة البريطانية NHS بحاجة إلى أجهزة تهوية الخاصة بغرف الرعاية المركزة الآن أكثر من أي شيء آخر، لانه يوجد فقط الآن 5000 جهاز تهوية."