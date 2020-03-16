عالم صيني يكشف عن وصفة طبيعة لعلاج "كورونا" والوقاية من المرض

لا بد من العلم أن فيروس كورونا أو COVD-19 سيصل إلى أي دولة عاجلًا أم آجلًا، ولا شك أن العديد من الدول لا تملك أي معدات أو معدات تشخيصية متطورة، ويرجى استخدام أكبر قدر ممكن من فيتامين سي الطبيعي لتقوية جهاز المناعة لديك.

في الوقت الحالي، لا يحتوي الفيروس على لقاح أو علاج محدد لسوء الحظ، بسبب الطفرة الوراثية التي جعلت الأمر خطيرًا جدًا.

يبدو أن هذا المرض ناجم عن اندماج الجين بين الثعبان والخفافيش، وقد اكتسب القدرة على إصابة الثدييات، بما في ذلك البشر.

من المهم أن تكون لديك معرفة أكبر بهذا المرض:

قال البروفيسور تشن هورين، الرئيس التنفيذي لمستشفى بكين العسكري: "شرائح الليمون في كوب من الماء الدافئ يمكن أن تنقذ حياتك"، فالليمون الساخن يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية! اقطع الليمون إلى ثلاثة أجزاء وضعه في كوب، ثم صب الماء الساخن وقم بتحويله إلى (ماء قلوي)، وشربه كل يوم، وهو بالتأكيد سيفيد الجميع.

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العلاج باستخدام هذا المستخلص يدمر الخلايا الخبيثة فقط ولا يؤثر على الخلايا السليمة.

-ثانيًا: يمكن لحامض الكربوكسيل في عصير الليمون تنظيم ارتفاع ضغط الدم وحماية الشرايين الضيقة وتنظيم الدورة الدموية وتقليل تخثر الدم

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