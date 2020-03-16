شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأجروفوبيا وكيف تؤثر على صحتك النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالضيق الشديد عن تواجدك في أماكن بها الازدحام الشديد؟.. هل تشعر بالقلق والتوتر والرغبة في تكسير أي شيء محاط بك، لذا عليك التعرف أنك تعانين من فوبيا الأجروفوبيا أو فوبيا الأماكن المزدحمة، وخلال التقرير المنشور عبر موقع " mayoclinic"، سنتعرف أكثر عن هذا النوع من الفوبيا.

"يعني أيه فوبيا الزحام أو فوبيا الأجروفوبيا"؟، بعض الأشخاص يعانون من فوبيا التواجد في الأماكن التي بها الزحام الشديد، ويتعرضون للهلع، فنجد بعض الأشخاص يعانون من التواجد في المترو أو الأسانسير أو المواصلات العامة.

وقدم التقرير، أن هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بفوبيا الأجروفبيا، ومنها:

-الإصابة بالقلق والتوتر عند التواجد في الأماكن التي بها الزحام.

-نجد أن بعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الفوبيا يتعرضون بتسارع دقات القلب في حالة التواجد بأماكن الزحام.

-يتعرض أصحاب فوبيا الزحام بالتنفس بسرعة.

-عند التواجد في أماكن الزحام يتعرض الأشخاص للإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم.

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-يزداد الإصابة بالتعرق الزائد.

-الشعور بالإعياء والإرهاق الشديد.

-الإصابة بإحمرار الوجه.

-التعرض لقشعريرة في الجسم.

-ألم شديد وضيق في الصدر.

ومن أشهر وأبرز أسباب فوبيا الزحام، تعرض الشخص لحادث إرهابي أو حادث شخصي أو جريمة ما في مكان مزدحم، كما أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن بعض الأشخاص يعانون من هذه الفوبيا نتيجة لجينات الوراثية.

وعلاج فوبيا الزحام يعتمد في البداية بذهاب الشخص للطبيب النفسي وبالبدء في العلاج السلوكي المعرفي،

علي الشخص أيضا القيام بممارسة تقنيات التأمل والاسترخاء، و-تناول أدوية القلق ومضادات الاكتئاب تقلل فرص الإصابة، وتغير أسلوب الحياة اليومية والغذائية.