شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هو دور البيوتين فى الحفاظ على الشعر والأظافر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البيوتين يعد نوعا من أنواع فيتامينات ب، التي يمكن تواجدها في العديد من الأطعمة، وأثبتت الدراسات الطبية، أن البيوتين له دور كبير في الحفاظ على صحة الشعر والأظافر، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthline".

ما هو دور البيوتين؟

يوجد البيوتين في العديد من الأطعمة، وفي حالة تعرض الجسم لنقص في نسبته فهنا يزداد فرص الإصابة والتعرض لتساقط الشعر وتكسير الأظافر، وأيضا زيادة فرص الطفح الجلدي.

ماذا يحدث في الجسم الذي يعاني من نقص البيوتين؟

أكد التقرير المنشور، أن الجسم الذي يعاني من نقص البيوتين يكون بسبب سوء التغذية، وهذا الأمر يزيد من فرص تعرضه لفقدان الوزن الغير مبرر، وارتفاع نسبة الكولسترول الضار في الدم وزيادة فرص التعرض للمشاكل في القلب.

ما هي الأطعمة التي يتوفر بها البيوتين؟

هناك العديد من الأطعمة التي ينصح بتناولها لتوفير البيوتين التي يحتاجها الجسم يوميا، ومنها:

-القرنبيط.

-عش الغراب "المشروم".

-الجزر.

- الموز.

-الأسماك.

-الكبدة.

-صفار البيض.

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- الخميرة.

-الشوفان.

- الحبوب الكاملة.

- العدس.

-اللوز .

ما هي فوائد البيوتين للصحة؟

هناك العديد من الفوائد التي يحصل عليها الجسم الدائم علي تناول البيوتين، ومنها:

-تقليل فرص الإصابة بالالتهابات.

-تنظيم نسبة السكر في الدم.

-تنظيم نسبة الكولسترول السيء في الدم.

ما هي علاقة البيوتين بتقوية الشعر والأظافر؟

البيوتين يعزز البنية الأساسية للكيراتين المادة الأساسية في تكوين الشعر والأظافر، ولذا توفير في الجسم، وعدم التعرض لنقص نسبته يقلل من فرص تعرض الشعر للتساقط، وأيضا يقوي الأظافر ويحد من تعرضها للتكسير.