- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تظهر بقع بنية على الوجه واليدين مع التقدم فى العمر؟ والان مع تفاصيل الخبر
وقالت أخصائية الأمراض الجلدية آمي كاسوف، إن البقع العمرية ، والتي تسمى أحيانًا النمش الشمسي ، تحدث بعد التعرض للضوء فوق البنفسجي، كما يمكن أن تكون لونها أسمر أو بني وتختلف في الحجم وعادة ما تظهر في المناطق الأكثر تعرضًا للشمس مثل الوجه واليدين والكتفين والذراعين.
وأوضحت أن: "البقع العمرية شائعة لدى البالغين الأكبر من 50 عامًا، "ولكن يمكن للأشخاص الأصغر سنًا الحصول عليها أيضًا ، خاصة إذا كانوا يقضون الكثير من الوقت في الشمس.
ظهور البقع البنية
كيف تحدث البقع العمريةتحتوي بشرتك على الميلانين الذي يعطي بشرتك لونها، يمنحك الميلانين أيضًا اسمرارًا عندما تتعرض بشرتك للأشعة فوق البنفسجية.
تظهر البقع العمرية عندما يتكتل الميلانين في الجلد أو يتم إنتاجه بتركيزات عالية، مثل عندما تتعرض بشرتك لكثير من الأشعة فوق البنفسجية .
يمكن لأي شخص أن يصاب ببقع عمرية ، ولكن قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالحالة إذا كانت بشرتك فاتحة اللون أو لديك تاريخ من التعرض المتكرر أو المكثف لحروق الشمس.
النساء الأكبر سنا أكثر عرضة للبقع العمرية - وتلف الشمس - حيث تقل كميات الميلانين في الجلد.
إذا لاحظت أن لديك بقعًا نمت أو تغيرت في الحجم ، فهي متعددة الألوان أو تنزف ، راجع طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك، يمكن أن تكون هذه سرطانية وتحتاج إلى علاجها على الفور.
اسباب ظهور البقع البنية
كيفية منع البقع العمريةاستخدم واقيًا من أشعة الشمس لمنع حدوث بقع الشمس أو منع تكرارها. تعد كريمات الشمس المحتوية على أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم هي الأفضل لكل من بشرتنا وبيئتنا. ولكن لا تنسى الملابس الواقية من الشمس والقبعات والنظارات الشمسية أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا تظهر بقع بنية على الوجه واليدين مع التقدم فى العمر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.