ملكة بريطانيا تغادر قصر باكينجهام خوفا من إصابتها بفيروس"كورونا"

أشارت صحيفة "صن" البريطانية، بأن ملكة بريطانيا غادرت قصر باكينجهام ليلة السبت، بسبب مخاوف من تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي قوله إن الملكة إليزابيث بصحة جيدة ولكن نقلها يأتي بعد الاعتقاد بأنه سيكون أفضل لها، في الوقت الذي يشعر فيه الكثير من موظفيها بالذعر بسبب تفشي كورونا.وأضاف المصدر أن قصر باكينجهام كان يستضيف سيلا من الزوار بشكل مستمر، بما فيهم السياسيين والشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم.

وأكد أنه لم تكن هناك حتى اللحظة اختبارات إيجابية بالقصر وأن عملية الانتقال جاءت احترازية بشكل كامل وبهدف الوقاية.وأشارت "صن" إلى وجود خطط لخضوع الملكة إليزابيث والأمير فيليب للحجر الصحي في قصر ساندرينجهام، في حال تفاقم تفشي فيروس كورونا.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

الملكة إليزابيث الثانية تتعرّض لوعكة صحية مفاجئة وتلغي نشاطاتها

الملكة إليزابيث الثانية تعطي الضوء الأخضر لـ"خروج هاري وميغان"