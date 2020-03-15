النيابة المصرية تحبس ٤ مسؤولين في حادث تصادم قطارين

أمر النائب العام المصرى المستشار حمادة الصاوى، بحبس كبير فنيين ومراقب ببرج مراقبة النجيلي ومشرف ومراقب ببرج مراقبة إمبابة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في حادث اصطدام قطارين بمنطقة روض الفرج شمال القاهرة الخميس الماضي.

كانت النيابة المصرية استكملت تحقيقاتها في الواقعة بسؤال المصابين وعددٍ من الشهود والمعنيين بالهيئة القومية لسكة حديد مصر وقائدَي القطارَيْن ومساعديهما، وطالعت النيابة العامة دفاتر بُرجَي مراقبة إمبابة والنجيلي وأذون مرور القطارَيْن بهما، واستجوبت مسؤولي البرجين المتهمين المذكورَيْن.

وكشفت تحقيقات النيابة المصرية عن توقف العمل بالسكك الحديدية يوم الواقعة الموافق 12/3/2020 بالإشارات الضوئية التلقائية لتنظيم سير القطارات لسوء الأحوال الجوية؛ واستخدام النظام الورقي الدفتري بدلاً منه للسماح بمرور القطارات بين أبراج المراقبة.

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وتبين التزام قائدَي القطارَيْن بتعليمات النظام الورقي المذكور؛ إذ حَصَل قائد القطار رقم 991 على إذن من مشرف ومراقب برج مراقبة إمبابة ومن كبير فنيين برج مراقبة النجيلي للمرور من البرج الأول إلى الأخير، وبوصوله لم يكن مراقب برج النجيلي في انتظاره لتسليمه أمر المرور الكتابي مخالفاً بذلك التعليمات؛ فتوقف للحصول على إذن بالمرور لبرج المراقبة الذي يليه، وأثناء توقفه وصل قائد القطار رقم 989 لبرج مراقبة إمبابة وحصل بدوره على تصريح كتابي من مشرف ومراقب برج إمبابة للمرور رغم عدم تأكدهما من تمام وصول القطار الآخر لبرج النجيلي، كما سمح كبير فنيين برج مراقبة النجيلي له بالمرور غافلاً عن أن القطار الآخر لا زال متوقفاً بمكانه؛ فاصطدم القطاران نتاجاً لذلك.

وإزاء ثبوت انتفاء صلة قائدَي القطارَيْن بالواقعة لعدم وقوع خطأ منهما؛ أمر النائب العام بإخلاء سبيلهما، وحبس المتهمين الأربعة المذكورين أربعة أيام على ذمة التحقيقات

ووقع حادث التصادم بين القطارين وأسفر عن إصابة 13 شخصا، ولا وفيات.

ويذكر أن التصادم وقع بين قطارين يحملان رقمي 991 و989، قادمان من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، حيث اصطدم أحدهما بالآخر من الخلف.