"ملتزمون يا وطن".. حملة إماراتية لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق مغردون من مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها حملة توعوية عبر موقع تويتر، عبر وسم "#ملتزمون_يا_وطن"؛ لدعم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أبوظبي لمحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعبر المغردون عن التزامهم بدعم كل الإجراءات الوقائية التي تنفذها الإمارات، من خلال تنبيه أسرهم وأبنائهم وأصدقائهم بأهمية العمل ضمن الخطة التي تسعى الجهات الحكومية عبرها لمنع انتشار الفيروس الوبائي في الدولة.

ولاقت حملة "ملتزمون يا وطن" تجاوبا كبيرا على موقع "تويتر" بـ16 مليون مشاهدة في وقت وجيز؛ استجابة من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للجهود الرائدة التي اتخذتها السلطات بهدف حماية وسلامة كل المجتمع.

وقضى فيروس كورونا المستجد، المعروف علميا باسم (كوفيد-19) على 5808 أشخاص حول العالم، أغلبهم في الصين منشأ الوباء، وأصاب أكثر من 153377 آخرين. ورغم عدم التوصل لعلاج فعال لهذه المرض فإن نحو 75 ألفا و559 شخصا تعافوا منه.