شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تتجه لاستخدام الطب الصينى التقليدى لعلاج مرضاها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" CNN" الإخباري، إنه مع تسابق العلماء لإيجاد علاج ولقاح لفيروس كورونا، تتجه الصين بشكل متزايد إلى علاجاتها التقليدية، حتى أواخر الشهر الماضى تلقى أكثر من 85% من جميع مرضى الفيروس التاجي في الصين حوالي 60 ألف شخص، علاجات عشبية إلى جانب الأدوية المضادة للفيروسات السائدة، وفقًا لوزارة العلوم والتكنولوجيا.



الطب الصينى التقليدى واستخدامه فى علاج كورونا

قال، يو يانهونج نائب رئيس الإدارة الوطنية الصينية للطب الصيني التقليدي، في مؤتمر صحفي: نحن على استعداد لمشاركة" التجربة الصينية "و" الحل الصيني "في علاج فيروس كورونا Covid-19، والسماح لمزيد من الدول للتعرف على الطب الصيني، وفهم الطب الصيني واستخدامه، مضيفا: قد تواجه العلاجات العشبية تشككًا أكبر من الخبراء الطبيين الغربيين، الذين لطالما شككوا في سلامتها وفعاليتها.

أمضى شيونج تشينج، 38 عامًا، مهندس طائرات في مدينة ووهان بوسط الصين، أكثر من أسبوعين في مستشفى مؤقت في فبراير يتلقى العلاج لـفيروس كورونا Covid-19، وهو مرض تنفسي يسبب أزمة صحية عالمية، مضيفا أنه في كل صباح ومساء، كان يتم اعطائى كيسًا من الشوربة البني، وهو علاج صيني تقليدي ممزوج من أكثر من 20 نوعًا من الأعشاب، بما في ذلك الإيفيدرا وأغصان القرفة وجذور عرق السوس، ولكن على عكس معظم المرضى من حوله، كان شيونج يشك في فعاليته.

قال شيونج، الذي خرج في أواخر فبراير من المستشفى المؤقت الذي يديره أطباء الطب الصيني التقليدي، حيث لم يتم تقديم أي دواء غربي، باستثناء أدوية الحالات المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، "في رأيي، إنه علاج وهمي محض، مضيفا كان طبق الشوربة لعلاج الرئة وإزالة السموم، كما يطلق عليه المركب العشبي الذي تم إعطاؤه، جزءًا من سعي الحكومة الصينية لاستخدام الطب الصيني التقليدي (TCM) في مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال الموقع، لا يوجد علاج معروف للفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 5000 شخص، ومرض أكثر من 142 ألف شخص، وانتشر في شتى بلدان العالم.

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يعمل العلماء على إيجاد طرق للقضاء على الفيروس القاتل، ولكن في الوقت الحالي، تركز العلاجات المضادة للفيروسات السائدة على تخفيف الأعراض، وهنا تعتقد الصين أن العلاجات القديمة يمكن أن تساعد.



الطب الصينى فى محاربة فيروس كورونا

وأضاف، من خلال تعديل صحة الجسم بالكامل وتحسين المناعة، يمكن للعلاج الصيني التقليدي أن يساعد في تحفيز قدرات المرضى على المقاومة والتعافي من المرض، وهو وسيلة فعالة للعلاج، مؤكدا أن الطب التقليدي ساعد في مكافحة الفيروسات في الماضي مثل وباء السارس في 2002 و 2003 الذي أودى بحياة المئات في الصين.

وقال يو، مستشهدا بذلك كدليل على فعالية استخدام الطب الصيني والغربي، حتى الآن، خرج أكثر من 50 ألف مريض مصاب بالفيروس التاجي من المستشفى، واستخدم معظمهم العلاج الصيني التقليدي.

وقال، يجب أن تكون على علم بأن 80% من مرضى الفيروس التاجي حالاتهم خفيفة، حتى إذا لم يفعلوا أي شيء قد يتعافون في نهاية المطاف.