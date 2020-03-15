شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة: نتائج فحص كورونا السلبية تكون ليوم فقط وقد تصبح إيجابية اليوم التالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت طبيبة أمريكية، ومنسقة ضمن فريق العمل في البيت الأبيض المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا، من التفسير الخاطئ للنتائج السلبية لفحوصات الفيروس.

وصرحت منسقة الاستجابة للفيروس فى البيت الأبيض، الدكتورة ديبورا بريكس، فى مؤتمر صحفي، قائلة: "عندما تحصل على نتائج سلبية، فهذا يعنى أن النتائج سلبية فى ذلك اليوم، هذا لا يعنى عدم انتشار الفيروس أثناء الليل، بل قد تصبح النتائج إيجابية فى اليوم التالى".

وأضافت: "عندما يكون لديك نتائج إيجابية، هذا لا يعنى التوقف عن أخذ الاحتياطات أو القيام بمخاطر"، وقالت إنه يجب على الشخص الذى تظهر عليه أعراض المرض أن يأخذ كل الاحتياطات لعدم نقل العدوى للآخرين لأن أمراض الجهاز التنفسى معدية.

ويتوافق رأى الطبيبة مع نتائج دراسة قام بها باحثون في الصين ووجدت أن المريض بكورونا قادر على نقل العدوى لغيره خلال خمسة أسابيع من بداية إصابته بالمرض.