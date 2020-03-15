تعرف على أعراض كورونا الخفيفة والشديدة والمتوسطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعراض كورونا تختلف من شخص لآخر، ويمكن أن تتراوح الأعراض ما بين الخفيفة والمعتدلة والشديدة فهذه هي بعض الصفات المستخدمة لوصف الأعراض التي تظهر على المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة.

ووفقا لما نقله موقع npr عن للدكتور ساندرو جاليا ، عالم الأوبئة وعميد كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن، فإننا في هذه المرحلة من وباء COVID-19 ، لا يوجد تعريف موحد للأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، وقد يستغرق الأمر سنوات حتى يتم إصدار هذه المبادئ التوجيهية لمرض تم تحديده حديثًا،ومع ذلك ، هناك بعض التعريفات الأولية التي يمكن أن تكون مفيدة في فهم نطاق الأعراض.

أعراض فيروس كورونا يمكن أن تكون خفيفة، ففي 80 ٪ من الحالات المعروفة ، يسبب COVID-19 مرضًا خفيفًا إلى متوسط ، ووفقًا لتقرير بعثة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين تضم 25 خبيرًا في الأمراض المعدية التي عقدت في الصين أواخر الشهر الماضي.

وفي مؤتمر صحفي في 9 مارس ، قالت ماريا فان كيركوف ، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، عن أعراض ما يسمى بالحالة "الخفيفة" لفيروس كوونا:

- هذه العدوى الخفيفة تبدأ عادة بالحمى، على الرغم من أنها قد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى تصاب بالحمى.

- أعراض الجهاز التنفسي.

- الأوجاع والآلام في الجسم.

- سيكون لديك سعال جاف.

-هذا ما سيصاب به غالبية الأفراد.

-وفي هذه المرحلة لا تحتاج للمستشفى.

يقول الدكتور أميش أدالجا، الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي: "لا شيء سيشعرك بالحاجة إلى الركض إلى المستشفى".

وأوضح أن الاعراض الخفيفة من COVID-19 بحد ذاتها ليست خطيرة، ولكن في بعض الحالات - بشكل أكثر شيوعًا لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية - يمكن أن تتطور الحالة الخفيفة إلى حالة متوسطة قد تتطلب بعض الرعاية الداعمة مثل السوائل للجفاف ، عادةً في غرفة الطوارئ أو مركز الرعاية العاجلة ، خاصة إذا كانت المستشفيات غارقة في الحالات الحادة.



اعراض كورونا المتوسطة أعراض كورونا المتوسطة تشمل: اعراض كورونا المتوسطة أعراض كورونا المتوسطة تشمل:

- السعال.

-الحمى.

ارتعاش.

-الشعور بأنك لا تريد أو لا يمكنك النهوض من السرير.

-يعاني بعض المرضى أيضًا من ضيق في التنفس ، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يحدث بطرق مختلفة.

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وقال جاليا: "ضيق التنفس هو نطاق واسع وما إذا كنا نعتبر العلاج يعتمد على مدى ضيق التنفس وعمره والظروف الصحية الأخرى..هل هو ضيق في التنفس بعد صعود الدرج أو عندما لا يكون هناك نشاط - على سبيل المثال، عندما تكون جالسًا على كرسي؟"

وقالت الدكتورة تيريزا مادالين، عالمة الأوبئة بمستشفى نظام مونتيفيوري الصحي في مدينة نيويورك:"في كلتا الحالتين ، هناك سبب للقلق بشأن حالة COVID-19 المؤكدة أو المشتبه بها".

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض معتدلة ، من غير المرجح دخول المستشفى ما لم يواجهوا صعوبة في التنفس أو يعانون من الجفاف، ويمكن أن تشمل علامات الجفاف زيادة العطش وجفاف الفم وانخفاض إنتاج البول والبول الأصفر وجفاف الجلد والصداع والدوخة.

ولكن هناك تطور آخر محتمل ضمن تصنيف "معتدل إلى متوسط"، وقال فان كيركوف: "سيستمر بعض هؤلاء الأفراد في تطوير شكل خفيف من الالتهاب الرئوي.. في حين أن الالتهاب الرئوي يمكن أن يحل غالبًا من تلقاء نفسه ، خاصةً عند الشباب ، الا انه في كبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات صحية كامنة ، يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي مهددًا للحياة أو يتطلب دخول المستشفى ، خاصة إذا كان نظام المناعة لديهم ضعيفًا.

في هذه الحالات ، بدون الأكسجين الصناعي أو ، إذا لزم الأمر ، جهاز تنفس للمساعدة في التنفس ، يمكن أن تتوقف أعضاء المريض ويمكن أن يموت.

ويمكن أيضًا للأشخاص المصابين بالالتهاب الرئوي أن يصابوا بعدوى بكتيرية ثانوية ، والتي يمكن أن تهدد الحياة وتتطلب العلاج بالمضادات الحيوية الوريدية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحالة "الخفيفة إلى المعتدلة" ستستمر حوالي أسبوعين من أول علامات الأعراض حتى الشفاء.



اعراض كورونا الشديدة اعراض كورونا الشديدة اعراض كورونا الشديدة تتطلب الذهاب للمستشفى فورا، ووفقًا لتقرير البعثة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين ، فإن العدوى تزداد سوءًا عند حوالي 1 من كل 5 مرضى ويمكن أن تتطور حوالي 14 ٪ من الحالات إلى مرض شديد ، حيث قد يحتاج المرضى إلى الأكسجين الإضافي، وتصبح 6٪ من الحالات حرجة وقد تتعرض لصدمة إنتانية - انخفاض كبير في ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية أو فشل القلب أو الجهاز التنفسي أو فشل الأعضاء الأخرى أو الوفاة.

وقالت تيريزا مادالين أنه في بعض المرضى ، يمكن أن تتطور الأعراض إلى شديدة في بضع ساعات - أو على مدى عدة أيام، يمكن أن تحدث مشكلة مختلفة إذا تقدم المرض، يمكن للفيروس دخول خلايا الرئة والبدء في التكاثر ، مما يؤدي إلى قتل الخلية.

وقد يتخذ الجهاز المناعي إجراءات لمحاربة الفيروس وخلق الالتهاب وتدمير أنسجة الرئة وأحيانًا يؤدي إلى شكل أكثر حدة من الالتهاب الرئوي.

هذه الاستجابة [للجهاز المناعي] يمكن أن تضعف قدرتك على إدخال الأكسجين إلى الدم، بدون كمية كافية من الأكسجين ، يمكن أن يصبح الالتهاب أكثر حدة ويؤدي إلى فشل الأعضاء.