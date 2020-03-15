شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد المعتصم يوضح: أفضل الطرق لعلاج انفصال الشبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أمراض العيون يعتبر الأكتشاف المبكر نصف مرحلة العلاج فهو يساعد كثيرا على الوصول لحلول، خاصة في مرض انفصال الشبكية والذي يؤثر بشكل أساسي على عملية الإبصار.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقرير التالي طرق علاج انفصال الشبكية.

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ ”الخليج 365” إن الشبكية هي النسيج الحساس للضوء الممتد على الجهة الداخلية للجدار الخلفي في العين، وتحت الشبكية تقع المشيمية (choroid) وهي طبقة رقيقة من الأوعية الدموية التي توفر الأوكسيجين والمواد المغذية للشبكية، وانفصال الشبكية يحدث حين تنفصل عن هذه الطبقة من الأوعية الدموية.

وأكد إن انفصال الشبكية في البداية يكون محدود ولكن إذا لم يتم علاجه فورًا فإنه يتحول إلى انفصال كامل ويؤدي إلى فقدان البصر والعمى، ولذلك يعتبر ضمن الحالات الطبية الطارئة.



10 أسباب تؤدي إلي حدوث انفصال في شبكية العين

* أنواع انفصال الشبكية:

وأشار إلي إن هناك أنواع لإنفصال الشبكية منهاانفصال الشبكية الذاتي (Rhegmatogenous) وهو الذي يحدث نتيجة تمزق في الشبكية، ويعتبر النوع الأكثر شيوعًا والتقدم السن هو السبب الرئيسي في هذا النوع، وهناك انفصال الشبكية الشدّي (Traction) وهو يحدث عادة في الحالات المتقدمة من اعتلال الشبكية الناتج عن مرض السكري أو من يعانون من حالات مرضية أخرى، وهناك انفصال الشبكية النضحي (Exudative)، وهو يحدث بسبب تراكم وزيادة السوائل خلف شبكية العين مع عدم وجود أي تمزق في الشبكية، والسبب الرئيسي له هو أمراض العيون المرتبطة بالتقدم بالعين، أو حدوث إصابة والتهابات في العين.



5 أعراض لأنفصال شبكية العين

*أسباب انفصال الشبكية:

وأعلن إن هناك بعض الحالات أو العوامل التي تساعد في إصابة الشخص بانفصال الشبكية مثل: ضمور الجسم الزجاجي للعين، وحدوث تمزقات صغيرة في الشبكية، و الأشخاص المصابون بقصر نظر، و النزيف خلف الشبكية، و قد يحدث الانفصال تلقائيًا مع التقدم في العمر، و قد تؤدي الجراحات السابقة في العين إلى انفصال الشبكية، و أورام العين قد تؤدي إلى انفصال الشبكية، و الصدمات القوية في العين، و تاريخ عائلي من الإصابة بانفصال الشبكية، و مرض السكري.

*أعراض انفصال الشبكية :

وفي السياق ذاته تحدث الدكتور احمد المعتصم على أعراض انفصال الشبكية حيث يشعر معظم الأشخاص المصابون بانفصال الشبكية بأعراض قد تشير إلى احتمال الإصابة بانفصال الشبكية وذلك قبل فقدان قدرة الإبصار في العين المصابة مثل ظهور أجسام طافية أمام العين في شكل بقع أو خطوط تطفو ضمن مجال الرؤية، و ومضات ضوء مفاجئة (لا تتجاوز مدتها ثانية واحدة)، و رؤية ظل معتم يظهر كستارة من الجانب الخارجي لمجال الرؤية في العين المصابة، و تشوش الرؤية، و انخفاض الرؤية المحيطية، و عادة ما يحدث الانفصال الشبكي في عين واحدة، إلا أن إصابة إحدى العينين يعني أن هناك فرصة بنسبة 1 من 10 لانفصال الشبكية في العين الأخرى، لافتاً أنه في حالة شعور الشخص بأي من هذه الأعراض يجب اعتبارها إشارات تحذير، فمن الضروري جداً استشارة طبيب العيون فوراً قبل فوات الأوان.

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*علاج انفصال الشبكية :

وأعلن أنه يتجه أطباء العيون في حالات انفصال أو تمزق الشبكية إلى الجراحة، وتعتبر الجراحة الحل الوحيد الفعال لتمزق أو انفصال الشبكية، وفي حال علاجها بشكل مبكر قبل تطور الحالة إلى الانفصال، أو في حال علاج انفصال الشبكية قبل انفصال البقعة (الجزء الوسطي من الشبكية) فمن المحتمل الحفاظ على نسبة كبيرة من البصر، وتزداد احتمالية ضعف الرؤية الدائم بعد الجراحة كلما طالت مدة إهمال الانفصال الشبكي و تركه دون علاج.

الجدير بالذكر إن الدكتور أحمد المعتصم المتخصص في جراحات الليزك والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يتمتع بخبرة لأكثر من 20 عام، كما شارك في عمليات علاج القرنية المخروطية في مصر والعديد من البلدان حول العالم، و زميل الجمعية الملكية للجراحين في إدنبرة (FRCS)، و عضو الأكاديمية الأمريكية لأمراض العيون في سان فرانسيسكو، و عضو الجمعية الدولية للجراحات التصحيحية، و أستاذ طب جراحة العيون بجامعة عين شمس.

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