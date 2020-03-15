منشطات طبيعية للحمل اكتشفيها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - تتشكّى أغلب السيدات من عدم حدوث حمل بشكل طبيعي، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب أبرزها عدم قدرة المبايض وحدها على العمل دون تدخل، لذلك تحتاج المبايض لعوامل تحفيز يطلق عليها منشطات التبويض، كما أن الأطباء أحياناً يصفون للسيدات الراغبات في الحمل منشطات هرمونية لحدوث الحمل وزيادة نسبة التبويض، ولكن هذا يجعل بعض السيدات تتخوفن كثيراً وتذهبن للبحث والتساؤل عن ما يُسمى بمنشطات طبيعية للتبويض التي تساعد في حدوث الحمل، وتنشيط عملية إنتاج المبايض وتنظيم الهرمونات عند المرأة، هذا ما نرصده لكم في هذا المقال.

الصحة الجسدية أفضل منشط طبيعي للحمل



قالت الدكتورة «هند محمد سلمي»: إن أول شيء يمكنك القيام به للحمل هو أن تكوني بصحة جسدية. من المهم عدم زيادة الوزن أو نقص الوزن، وكلاهما له آثار سلبية على الخصوبة وحمل صحي، تأكدي من أنك تمارسين 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. التمارين الرياضية ضرورية؛ لأنها تساعد على الدورة الدموية وتحسن قدرة الرئة. إن دمج تمارين رفع الأثقال يساعدك على اكتساب قوة العضلات وفقدان الوزن بشكل أسهل، في حين تساعدك تمارين اليوغا على العمل على الموقف والتوازن. كل هذا يساهم في تحسين صحتك، مما يزيد من فرص الحمل والحمل الصحي.

تبدأ الصحة البدنية بكيفية علاج جسمك. في حين أن التمرين خلال فترة الحمل يعد خطوة أساسية نحو صحتك، إلا أنه من المهم ألا تقومي بأي شيء يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للخصوبة وحمل صحي. من الضروري إزالة أي عادات أو ممارسات غير صحية تحد من صحتك البدنية أو تقللها.

عادات خاطئة عليك تجنبها تؤثر على المنشطات الطبيعية للحمل



لتحقيق أقصى قدر من الصحة، يجب عليك التخلص من أو تقليل ما يلي:

التدخين

كحول

المخدرات الترفيهية

مواد كيميائية خطيرة

مادة الكافيين

اكتشاف وقت حدوث الإباضة



أحد مفاتيح الحمل السهل هو معرفة وقت حدوث الإباضة. يمكنك تتبع الإباضة باستخدام جهاز مراقبة الخصوبة أو مجموعات تنبؤ الإباضة. ومع ذلك، يمكنك تتبع الإباضة لديك والتنبؤ بها بشكل طبيعي دون استخدام هذه الأنواع من المجموعات.

إذا كانت لديك دورة منتظمة تحدث كل 28 إلى 32 يوماً، فيجب أن تكوني قادرة على تتبع الإباضة باستخدام طريقة التقويم. هذا هو ببساطة تسجيل اليوم الأول من آخر فترة شهرية على التقويم وإيجاد يوم الدورة الشهرية المقابل. وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك إعادة العد 8 إلى 18 يوماً، ومعرفة أن الإباضة ستحدث في أحد تلك الأيام. مع متوسط دورة 28 يوماً، ستحدث الإباضة في يوم واحد بين أيام الدورة الحادية عشرة والحادية والعشرين (دورة 29 يوماً، 12 - 22 يوماً، دورة 30 يوماً، 13 - 23 يوماً، إلخ).

الطريقة الثانية لتتبع الإباضة :هي مراقبة التغيرات في مخاط عنق الرحم. كلما اقتربت من الإباضة، سيصبح المخاط رطباً وأكثر انزلاقاً وأكثر مرونة. وغالباً ما تقارن بياض البيض. ترتبط الإباضة مباشرة بهذا التغيير، واليوم الذي تلاحظين فيه معظم إفرازات البويضات هذا هو اليوم الذي يُتوقع فيه الإباضة.

يمكنك أيضاً استخدام مقياس حرارة أساسي لتتبع درجة حرارة جسمك الأساسية. سوف ترتفع درجة حرارة جسمك القاعدية مباشرة بعد الإباضة.

هذه التقنيات لتتبع الإباضة لديك بشكل طبيعي هي جزء من طريقة تنظيم الأسرة تسمى الوعي بالخصوبة أو تنظيم الأسرة الطبيعي (NFP). يمكنك معرفة المزيد حول طريقة التقويم، ومخاط عنق الرحم، ودرجات حرارة الجسم القاعدية في مقالة «الوعي بالخصوبة».

للحصول على الحمل بشكل طبيعي



توقيت الجماع



يحاول بعض الناس ممارسة الجنس مع الوقت حتى يتم الإباضة أو قبلها مباشرة. في حين أن هذا يمكن أن ينجح، هناك طريقة أفضل لجدول الجنس الخاص بك لأولئك الذين يحاولون الحمل. إذا كانت لديك دورة منتظمة تحدث كل 28 إلى 32 يوماً، فيجب أن تكوني قادرة على الاستفادة من نافذة خصوبة نموذجية للتخطيط للجنس.

بالنسبة إلى الدورات العادية المذكورة أعلاه، يجب أن تعلمي أن الإباضة تحدث عادة بين اليوم 11 واليوم 21 من الدورة. ما لا يعرفه معظم الناس هو أن الحيوانات المنوية يمكن أن تعيش بداخلك من يومين إلى 5 أيام بعد الجماع. يمكنك استخدام تقويم الإباضة المجاني الخاص بنا للمساعدة في تحديد نافذة الخصوبة لديك.

تحدث أفضل فرص الحمل إذا كان السائل المنوي (النطفة) موجوداً بالفعل في انتظار إصدار البويضة. لتعظيم الجهود التي تبذلينها في محاولة بناء على هذه المعلومات هنا هو كيفية التعامل مع الجدول الزمني للجنس الخاص بك وزيادة جهودك في الحمل.

عدي 10 أيام من اليوم الأول من آخر فترة شهرية. مارست الجنس هذا اليوم ثم كل يوم، خلال الأيام العشر التالية. ممارسة الجنس كل يوم يساعد في ضمان حصولك على الحيوانات المنوية الناضجة صحية مع كل الجماع. هذا الجدول سوف يضع السائل المنوي داخل انتظار إطلاق البويضة، مع إضافة الحيوانات المنوية أثناء الإباضة.

Advertisements

التغذية كمنشطات طبيعية للحمل

ترتبط التغذية مباشرة بصحتك البدنية. ومع ذلك، ترتبط التغذية أيضاً بالحمل والحمل الصحي. من الضروري تناول وجبات متوازنة مليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات الموصى بها والمرتبطة بصحتك والعافية. إلى جانب التمرين، يعد هذا أحد أهم الخطوات لصحتك، ويرتبط مباشرة بصحة الخصوبة لديك.

يجب أن تنظري إلى المدخول اليومي المناسب من الكربوهيدرات والألياف والبروتين والدهون الأساسية. بصرف النظر عن الأكل الصحي، هناك بعض العناصر الغذائية الرئيسية المرتبطة بعافية الخصوبة وتجعل الحمل أسهل بشكل طبيعي.

حمض الفوليك

حمض الفوليك يرتبط بنمو الجنين بشكل صحي أكثر من الحمل، ولكن نظراً لأن هذا الفيتامين ضروري للغاية خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل، فمن المهم تسليط الضوء عليه الآن. تأكدي من حصولك على 400 إلى 800 مكغ من حمض الفوليك يومياً، حيث يساعد ذلك في منع عيوب

الأنبوب العصبي.

منشطات طبيعية للحمل

فيما يلي قائمة ببعض العناصر الغذائية الرئيسية والفيتامينات والأوجه الغذائية التي تحتاجينها للتأكد من الحصول على منشطات طبيعية للحمل

الماء - تساعد مياه الشرب على دعم وظيفة الجهاز، وتدعم التوازن الهرموني، وتساعد على تنفيذ السموم من الجسم. بشكل جماعي، وهذا يساعد على دعم الخصوبة لديك.

الكربوهيدرات المعقدة - تناول الخضراوات والحبوب الكاملة والفواكه يساعدك على الحصول على العناصر الغذائية التي تدعم خصوبتك وتوفر الألياف التي تعمل مع الماء للمساعدة في إزالة السموم من الجسم.

البروتين - تناول البروتين يدعم خصوبتك عن طريق توفير المواد الغذائية التي تسهم في إنتاج الهرمونات. ومع ذلك، ينبغي أن يكون اللحم الأحمر محدوداً. يمكن أن تؤدي الوجبات الغذائية عالية اللحوم الحمراء إلى مشاكل في بطانة الرحم.

الأحماض الدهنية - يعتبر تناول الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون، إلى جانب المكسرات والبذور، طريقة رائعة للحصول على الأحماض الدهنية التي تدعم خصوبتك وتطور طفلك بمجرد الحمل.

الحليب كامل الدسم - شرب الحليب كامل الدسم يرتبط بخصوبتك. وجدت دراسة أجراها شافارو وروزنر أن النساء اللائي شربن 3 أكواب أو أكثر من الحليب كامل الدسم يومياً كن أقل عرضة بنسبة 70٪ للعقم بسبب فشل الإباضة.

الزنك - القصور في الزنك له آثار سلبية على الخصوبة لكل من الرجال والنساء. تناول 15 ملغ من الزنك يومياً يساعد كلاً من الرجال والنساء على تعزيز خصوبتهم. يمكن العثور على الزنك في الخضراوات والبيض والحبوب الكاملة والبازلاء والبصل والفاصوليا وغيرها.

فيتامين بـ6 - الحصول على هذا الفيتامين يومياً يساعد في إنتاج هرمون الجنس الأنثوي مع دعم تنظيم الأستروجين والبروجستيرون. يوجد فيتامين بـ6 في البيض والسلمون والفول السوداني والموز وفول الصويا.

يساعد فيتامين C في تحفيز الإباضة للنساء ويدعم عدد الحيوانات المنوية الصحي. الخضراوات والفواكه مثل الفراولة والبرتقال والتوت تحتوي جميعها على فيتامين سي.

يستفيد الرجال والنساء من استهلاك فيتامين (هـ). يؤثر هذا الفيتامين على وظيفة الهرمونات لدى النساء ويعزز جودة الحيوانات المنوية للرجال.

الأطعمة التي يجب تجنبها عند محاولة الحمل بشكل طبيعي

الأكل الصحي يدعم مباشرة صحتك والعافية في حين أن تناول الطعام غير الصحي يقلل من صحتك والعافية. لتعظيم صحتك وعافيتك، هناك عناصر غذائية يجب عليك تجنبها لزيادة فرصك في الحمل بشكل طبيعي.

قائمة غذائية عليك تجنبها عندما تريدين الحمل

أشياء يجب تجنبها