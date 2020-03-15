طرق الاهتمام بالأطفال للوقاية من كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 مارس 2020 04:48 مساءً - جدول المحتوى 1 - أعراض فيروس كورونا للأطفال 2 - طرق تعقيم ملابس الأطفال 3 - طريقة غسل اليدين للأطفال 4 - كيفية التحدث مع الأطفال حول فيروس كورونا؟ 5 - كيف تحمي الطفل من فيروس كورونا؟ 6 - كيفية تعقيم أدوات الاطفال؟ لا يجب الانصات لكل من يطمئن بأن الأطفال أقل عرضة للاصابة بفيروس كورونا، ولكن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الأطفال يصابون به، ولكن نسبة الوفيات منهم قليلة، ويجب توخي الحيطة والحذر عند ظهور أي أعراض على الأطفال، كما يجب اتباع كل سبل الوقاية التي يشرحها الدكتور لطفيف عبد الموجود، اختصاصي طب الأطفال كالآتي أعراض فيروس كورونا للأطفال Advertisements السعال والتهاب الحلق.

صعوبة في التنفس.

سيلان الانف المستمر.

ارتفاع درجة الحرارة بصورة ملحوظة وغير عادية.

القيء والاسهال. طرق تعقيم ملابس الأطفال يمكن اتباع الطرق الآتية لتعقيم ملابس الأطفال الغسيل السريع بمجرد العودة من الخارج.

تعقيم الملابس باضافة المطهرات للغسالة.

تعريض الملابس لأشعة الشمس لمدة ساعتين.

يفضل إضافة القليل من الخل لماء الغسيل في الغسالة، حيث يعمل الخل على قتل الفيروسات ومثله مثل الليمون والكلور الخام.

يفضل عدم ترك الغسيل في الغسالة بعد تجفيفها، بل يجب رفعها ونشرها مباشرة، وفي حال تركها يجب أن يبقى باب الغسالة مفتوحاَ لمنع نمو الجراثيم فوقها. طريقة غسل اليدين للأطفال يجب أن يستمر غسل الأيدي تحت الماء والصابون لمة 15ثانية.

يجب فرك الأيدي ببعضهما البعض، كما يجب غسل ماب ين الأصابع.

يفضل استخدام الماء والصابون في البيت، واستخدام المعقمات خارجه.

يجب غسل الأيدي كل نصف ساعة.

ويفضل استخدام الماء الساخن. كيفية التحدث مع الأطفال حول فيروس كورونا؟ عليك اخبار طفلك أن فيروس كورونا يمكن الشفاء منه بالنظافة والبعد عن المصابين.

لا تخبري طفلك أن الفيروس يصيب الكفار مثلاً مثلما تفعل الكثير من الأمهات.

يجب أن يعلم طفلك أن هذا المرض هو وباء أصاب كل دول العالم، ولكنه سوف ينتهي لأن العلماء يبحثون عن علاج له. كيف تحمي الطفل من فيروس كورونا؟ يجب أن يلتزم الاطفال بمدة الحجر المنزلي.

عدم اصطحب الأطفال إلى الأسواق والتجمعات.

إستخدام الكمامات بطريقة صحيحة عند الخروج بهم.

عدم الذهاب إلى المستشفى إلا للضرورة القصوى.

المحافظة على النظافة وعدم العطس في وجوه الآخرين. كيفية تعقيم أدوات الاطفال؟ يمكن استخدام المعقمات التي على شكل بخاخ لتنظيف الأسطح المحيطة بالأطفال.

يمكن غسل ألعاب الأطفال بالمعقمات أو نقعها بالماء والخل لربع ساعة على الأقل ثم تجفيفها.

تخصيص أدوات خاصة لكل طفل وعدم استخدام أدوات طعام مشتركة.

إبلاغ الطبيب بمجرد إصابة الطفل بأي رشح أو سعال أو ارتفاع في الحرارة.

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