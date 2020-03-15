ما مدى فعالية معقم اليدين في الوقاية من فيروس كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا زرتِ متجرا للأدوية مؤخرا، ربما لاحظتِ على الأرجح الرفوف الفارغة حيث توجد معقمات اليد عادة، فمع تفشي فيروس كورونا المعروف باسم "COVID-19"، ليس من المستغرب أن يتخذ العديد من الأشخاص خطوات إضافية للبقاء في أمان، بما في ذلك تخزين مواد التعقيم والصابون، ولكن هل معقمات اليدين هي أفضل دفاع ضد البكتيريا والفيروسات مثل الفيروسات التاجية والإنفلونزا؟

تقول الشركات التي تسوق هذه المنتجات، والتي يطلق عليها أحيانا "مضاد للجراثيم" أو "مضاد للميكروبات" إنَّ منتجاتها قادرةٌ بالفعل على تعقيم الأيدي ودائما ما تكون إجابتها بنعم عن السؤال المطروح سابقا، لكن بعض المدافعين عن المستهلكين يقولون لا، بحجة أنَّ تلك المنتجات غير فعّالة ولديها القدرة على توليد سلالات بكتيرية تقاوم المضادات الحيوية.

وكما يتضح، فإنَّ أفضل إجابة هي اتباع نهج المنطق السليم.

ما مدى فائدة معقمات اليد؟

إنها مفيدة في المستشفى، للمساعدة في منع انتقال الفيروسات والبكتيريا من مريض إلى آخر من قبل موظفي المستشفى، ولكن بعيدا عن محيط المستشفى، من الصعب جدا إظهار فائدة منتجات تعقيم اليدين.

خارج المستشفى، يصاب معظم الأشخاص بفيروسات الجهاز التنفسي من خلال الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين، ولن تفعل معقمات اليدين أي شيء في هذه الظروف، ولم يثبت أن أيا من المعقمات لديه قوة تعقيم أكثر من مجرد غسل يديك بالماء والصابون.

تنظيف مريح

تلعب مطهرات اليد المحمولة دورا خلال ذروة موسم فيروسات الجهاز التنفسي - تقريبا من نوفمبر إلى أبريل - لأنها تجعل تنظيف اليدين أسهل كثيرا، ويكون من الصعب جدا غسل يديك عندما تعطسين خاصة عندما تكونين في الهواء الطلق أو في السيارة؛ ما يجعل استخدام معقمات اليدين أكثر راحة، وهو ما يجعل الأشخاص يعتمدونها كوسيلة للتنظيف، فهي بذلك تبقى أفضل من عدم التنظيف على الإطلاق.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، لكي يكون معقم اليدين فعالا، فمن المطلوب استخدامه بشكل صحيح، وهذا يعني استخدام الكمية المناسبة، ولمعرفة تلك الكمية، اقرئي الملصق الموجود على العبوة، وافركيه على سطح كلتا يديك حتى تجفا.

هل جميع المطهرات متساوية؟

من المهم التأكد من أن أي معقمٍ ستستخدمينه، يحتوي على 60 بالمائة على الأقل من الكحول؛ إذ وجدت الدراسات أن المعقمات ذات التركيزات الأقل أو المعقمات غير الكحولية ليست فعالة في قتل الجراثيم، مثل تلك التي تحتوي على 60 إلى 95 بالمائة من الكحول، وربما تتسبب تلك المعقمات غير الكحولية في تطوير بعض الجراثيم لمقاومة المطهر.

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هل معقم اليدين وغيره من منتجات مضادات الميكروبات سيئة بالنسبة لكِ؟

لا يوجد دليل على أن معقمات اليدين الكحولية وغيرها من المنتجات المضادة للميكروبات ضارة، ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم وجود أي دراسات تظهر أن معقمات اليد تشكل بالتأكيد تهديدا، فلا يوجد أيضا أي دليل على أنهم يقومون بعمل أفضل لحمايتك من البكتيريا الضارة من الصابون.

لذلك، في حين أن معقمات اليد لها مكانها - في المستشفيات أو عندما لا يمكنك الوصول إلى الماء - فإن الغسيل بالماء الدافئ والصابون هو دائما خيار أفضل.

متى عليكِ تجنب معقمات اليد؟

عليك دائما التنظيف بالماء والصابون إذا كانت يداك متسختين بشكل واضح، أو إذا لمست مواد كيميائية، وعندما تكون اليدان متسختين بشدة أو دهنيتين - كما بعد ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أو العمل في موقع البناء - يحذر مركز السيطرة على الأمراض من أن المعقمات قد لا تعمل بشكل جيد على الإطلاق.

فوائد الصابون والماء

كلما استطعت اغسلي يديك - لمدة 20 ثانية على الأقل - بصابون مضاد للبكتيريا وماء دافئ؛ إذ يقول مركز السيطرة على الأمراض إن الصابون والماء أكثر فعالية من معقمات اليد في إزالة أنواع معينة من الجراثيم، كما أنهما يقومان بعمل أفضل في الحفاظ على النباتات أو البكتيريا "الجيدة" على يديك.

واعلمي أنَّ جسمك بالكامل مغطى بالبكتيريا، وإذا قمتِ بإزالة تلك البكتيريا الجيدة، يمكن استبدالها ببكتيريا أخرى قد تكون ضارة. البكتيريا الطبيعية هناك لسبب ما.

أفضل دفاع: النظافة

كيف تبدو غرفتك؟ كيف يبدو الحمام؟ ماذا عن هاتفك؟ هناك فرصة جيدة لتنظيف كل هذه الأشياء. ليس من الضروري استخدام المنتجات المضادة للميكروبات: الشيء المهم هو الحفاظ على نظافة كل شيء بشكل منتظم.