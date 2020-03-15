ما هو عُمر فيروس «كورونا» على الأسطح وفي الهواء؟ (دراسة جديدة تكشفه)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت دراسة حديثة عن أن فيروس «كورونا» بإمكانه البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات، وأن يعيش على الأسطح لنحو 3 أيام.
وبحسب ما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية، فإن الدراسة الحديثة، التي نشرت على موقع «medRxiv» العلمي، تسلط الضوء على المدة التي يمكن لفيروس «كورونا» البقاء فيها على قيد الحياة والانتقال إلى الأشخاص.
وجاء في الورقة البحثية، أن «كوفيد-19 قد يبقى في الهواء لمدة 3 ساعات، ويعيش على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تتراوح بين يومين و3 أيام».
وأضاف: «كما يمكنه البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات، وعلى الورق المقوى حتى 24 ساعة».
وكانت دراسة أخرى نشرت في فبراير الماضي، قالت إنه «إذا كان كورونا مشابها للفيروسات التاجية الأخرى، مثل السارس، فقد يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام»، وتابعت: «في المقابل، يمكن لفيروس الأنفلونزا أن يعيش على الأسطح فقط، ولمدة تقترب من 48 ساعة».
ولايزال العلماء منكبين على دراسة «كوفيد-19»، الذي انتشر في معظم دول العالم وخلف حصيلة كبيرة من الوفيات والمصابين.
وحتى الآن لم يتم إيجاد أي علاج لفيروس «كورونا»، الذي يعتقد أنه بدأ في التفشي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي.
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