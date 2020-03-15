دراسة صادمة.. مريض كورونا يعدي من حوله لمدة 37 يوما

اكتشفت دراسة حديثة أن المريض المصاب بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) ربما يكون معديا لمدة تصل إلى 5 أسابيع بعد أن يقع فريسة للمرض لأول مرة.



وتوصل باحثون من الصين إلى أن الأشخاص يمكنهم أن يتعايشوا مع الفيروس في المسالك التنفسية لمدة 37 يوما، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن النتائج جاءت في إطار دراسة نشرت في دورية "لانسيت"، وخضع لها 191 مريضاً من مستشفيين بمدينة ووهان مركز تفشي فيروس "كورونا".

وأوضحت أن الفريق استخدم السجلات الطبية الإلكترونية لجمع البيانات الديموغرافية وكذلك البيانات المختبرية.

وأشارت إلى هذه الفترة أطول بمرتين ونصف من فترة العزل الإلزامية (14 يوما) التي يشترطها معظم خبراء الرعاية الصحية.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية أخيرا، الأربعاء، أن انتشار الوباء جائحة عالمية.

واكتشف الباحثون أن الحمض النووي الريبي للفيروس (الذي يحمل المعلومات الوراثية) يتواجد في عينات الجهاز التنفسي للمرضى لمدة 20 يومًا بعد إصابتهم بالمرض لأول مرة.

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وأفاد الباحثون أن أقصر فترة زمنية كان الشخص فيها معديًا 8 أيام، وأطول فترة زمنية كانت 37 يومًا.

وكتب الباحثون أن "ذرف الفيروس (تنسخ وإخراج وعدوى الخلية المضيفة التي يسببها نسل الفيروس) طويل الأمد يوفر الأساس المنطقي لاستراتيجية عزل المرضى المصابين والمبادرات المثلى المضادة للفيروسات في المستقبل".

وأضافوا: "هذا له آثار مهمة على اتخاذ قرارات عزل المريض والتوجيه حول طول العلاج المضاد للفيروسات".

وتعد هذه الدراسة الأحدث بين عدد كبير من الدراسات التي أظهرت أن الفيروس يمكنه أن يعيش لفترة أطول بكثير مما كان يتصور سابقًا.

ووجدت دراسة أجرتها حكومة الولايات المتحدة وعلماء آخرون أن الفيروس يمكنه أن يبقى في الهواء لمدة 3 ساعات، ويمكنه أن يعيش فوق الأسطح لمدة تصل إلى 3 أيام.

وأظهرت الاختبارات أن الفيروس يمكنه أن يعيش على النحاس لمدة 4 ساعات، وعلى الكرتون لمدة يوم كامل، وما يصل إلى 72 ساعة على البلاستيك والفولاذ.

وارتفعت، السبت، حصيلة الوفيات المؤكدة حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى 5541، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 145 ألفا و279 حالة، بينما تعافى 72 ألف شخص.