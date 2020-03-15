شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات لحمايتك من فيروس كورونا .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى"CDC" أنه لا يوجد حاليا أى لقاح للوقاية من مرض فيروس كورونا التاجى 2019(COVID-19)، موضحا أن أفضل طريقة للوقاية منه هو تجنب التعرض لهذا الفيروس، والذى ينتقل من شخص لآخر.

وأضاف المركز، يجب أن تكون هناك مسافة بين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق مع بعضهم البعض (على بعد حوالى 6 أقدام)، حيث ينتقل فيروس كورونا من خلال رزاز الجهاز التنفسى، الذى يظهر عند السعال أو العطس، ويمكن أن تتنشر هذه القطرات فى أفواه أو أنوف الأشخاص القريبين أو الذين يمكن استنشاقهم في الرئتين.



علمى اطفالك غسل ايديهم

خطوات لحماية نفسك..أولا : نظف يديك كثيرًا..

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد أن تكون فى مكان عام أو بعد لمس أنفك أو السعال أو العطس، إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة،استخدم معقما لليدين يحتوى على 60% كحول على الأقل، غطي جميع أسطح يديك وافركهما معًا حتى يجف.

ثانيا: تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة. ثالثا: تجنب الاتصال الوثيق..

تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض، ضع مسافة بينك وبين الأشخاص الآخرين الذين يعانون من فيروس كورونا او في البلدان التي ينتشر فيها الفيروس، هذا مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.

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رابعا: ابق في المنزل إذا كنت مريضًا..

ابق في المنزل إذا كنت مريضًا، باستثناء الحصول على رعاية طبية، تعلم ماذا تفعل إذا كنت مريضًا.

خامسا: غطِى الأنف والفم عند السعال أوالعطس..

قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس، أو استخدام الكوع من الداخل، ثم قم بإلقاء الأنسجة أو المناديل المستعملة في سلة المهملات، ثم قم بغسل يديك فورًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، فقم بتنظيف يديك بمطهر لليدين يحتوي على 60%من الكحول على الأقل.

سابعا: ضع قناع للوجه إذا كنت مريضًا..

إذا كنت مريضًا، يجب عليك ارتداء قناع للوجه عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين (على سبيل المثال، مشاركة غرفة، وقبل دخول مكتب مقدم الرعاية الصحية، إذا لم تكن قادرًا على ارتداء قناع الوجه (على سبيل المثال، لأنه يسبب صعوبة في التنفس)، فيجب عليك بذل قصارى جهدك لتغطية الأنف والفم عند السعال او العطس، ويجب على الأشخاص الذين يعتنون بك ارتداء قناع الوجه إذا دخلوا غرفتك.

إذا لم تكن مريضًا، لا تحتاج إلى ارتداء قناع للوجه إلا إذا كنت تعتني بشخص مريض، قد تكون أقنعة الوجه قليلة، ويجب حفظها لمقدمي الرعاية.

ثامنا: تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميًا..

وهذا يشمل الطاولات، ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، والكونترتوب، والمقابض، والمكاتب، والهواتف، ولوحات المفاتيح، والمراحيض، والحنفيات، والأحواض، إذا كانت الأسطح متسخة، فقم بتنظيفها: استخدم المنظفات أو الصابون والماء قبل التطهير.