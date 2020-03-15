لأصحاب الأمراض الجلدية.. نصائح غسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا

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ومع ذلك، تم العثورعلى هذه الكريمات لتكون أقل فعالية من الجل المطهر القائم على الكحول، إذا كنت مضطرًا لاستخدام معقم اليدين والصابون الذى يحتوي على الكحول، فمن المهم أن تستخدم المرطبات بعد غسل يديك.３- جفف يديك جيدًاكما أن الماء له تأثير التجفيف على يديك، فإنه يقلل من كمية الزيت في الجلد أثناء تبخره، وبالتالي، من المهم أيضًا تجفيف يديك جيدًا بعد غسلهما علاوة على ذلك، من المرجح أن تتفاقم العدوى وتنتشر من الأيدي المبللة.
４- وضع المرطبات خلال اليومبقدرأهمية ترطيب يديك فورًا بعد غسلها، من المهم أيضًا الحفاظ على ترطيبها طوال اليوم، استخدم مرطبًا عندما تبدأ يديك بالشعور بالجفاف ويبدأ الجلد في الشعور بالتمدد، سيجدد الزيوت في الجلد ويحميها لفترة أطول. ５- ارتد قفازات أثناء القيام بالأعمال المنزليةفي حين أنه من المحتم تعريض يديك للصابون عند غسلها ، يمكنك تقليل الاتصال بعوامل التجفيف الأخرى مثل غسل الأطباق أو الشامبو.
من المستحسن ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال اليومية التي تنطوي على استخدام الماء أو الصابون، هذا يقلل من عدد المرات التي يكون فيها للصابون تأثير تجفيف على يديك ويبقيها أكثر أمانًا ونعومة لفترة أطول.يمكنك الاستمرار في استخدام الكريمات المستخدمة لعلاج بعض الأمراض الجلدية.
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