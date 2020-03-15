شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الأمراض الجلدية.. نصائح غسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير كل النصائح الطبية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ومركز السيطرة على الأمراض الأمريكي (CDC) إلى أن غسل اليدين بانتظام باستخدام المنظفات الكحولية أو الصابون والماء هي أفضل طريقة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومع ذلك ، فإن الاستخدام المستمر للصابون يمكن أن يجفف اليدين ويمكن أن يسبب أمراض جلدية مثل الأكزيما والصدفية، كما أنه ضار للأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية، في هذا التقرير نقدم نصائح لأصحاب الأمراض الجلدية لغسل اليدين والوقاية من فيروس كورونا.

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نصائح لأصحاب الأمراض الجلدية لغسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا １- مرطب بعد غسل اليدينيؤدي الاستخدام المستمر للصابون والمنظفات التي تحتوي على الكحول إلى تجريد الجلد من زيوته ويؤدي إلى الجفاف، كما يمكن للصابون أن يجعل بشرتك مقشرة وحمراء مسببة التهاب الجلد وتهيجه، لذا ينصح الجميع باستخدام مرطب في كل مرة يغسلون فيها أيديهم. ２- بدائل الصابون المرطبةيمكن استخدام المرطبات التي تحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا لتطهير يديك، بعض الرغوة أيضا ويمكن استخدامها كبديل للصابون، ستكون هذه ألطف على الجلد وستمنعه من الجفاف أو التشقق.

ومع ذلك، تم العثورعلى هذه الكريمات لتكون أقل فعالية من الجل المطهر القائم على الكحول، إذا كنت مضطرًا لاستخدام معقم اليدين والصابون الذى يحتوي على الكحول، فمن المهم أن تستخدم المرطبات بعد غسل يديك.

３- جفف يديك جيدًاكما أن الماء له تأثير التجفيف على يديك، فإنه يقلل من كمية الزيت في الجلد أثناء تبخره، وبالتالي، من المهم أيضًا تجفيف يديك جيدًا بعد غسلهما علاوة على ذلك، من المرجح أن تتفاقم العدوى وتنتشر من الأيدي المبللة.

４- وضع المرطبات خلال اليومبقدرأهمية ترطيب يديك فورًا بعد غسلها، من المهم أيضًا الحفاظ على ترطيبها طوال اليوم، استخدم مرطبًا عندما تبدأ يديك بالشعور بالجفاف ويبدأ الجلد في الشعور بالتمدد، سيجدد الزيوت في الجلد ويحميها لفترة أطول. ５- ارتد قفازات أثناء القيام بالأعمال المنزليةفي حين أنه من المحتم تعريض يديك للصابون عند غسلها ، يمكنك تقليل الاتصال بعوامل التجفيف الأخرى مثل غسل الأطباق أو الشامبو.

من المستحسن ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال اليومية التي تنطوي على استخدام الماء أو الصابون، هذا يقلل من عدد المرات التي يكون فيها للصابون تأثير تجفيف على يديك ويبقيها أكثر أمانًا ونعومة لفترة أطول.يمكنك الاستمرار في استخدام الكريمات المستخدمة لعلاج بعض الأمراض الجلدية.