س وج..ما هى مضاعفات الإصابة بالإكتئاب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكتئاب من الأمراض النفسية التي تصيب البعض، وله بعض الأعراض والأسباب والمضاعفات التي يقدمها الخليج 365 من خلال سلسلة س وج، التي يقدمها للقراء وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هو الاكتئاب؟يعد من الأمراض التي يصاب بها الشخص، وتؤثر علي الحالة النفسية له وأيضا يزيد من فرص إصابة الجسم بالعديد من المضاعفات الصحية نتيجة لتمكن الطاقة السلبية في جسم الشخص المصاب، ويزيد من فرص عدم قدرة الشخص علي التفكير الجيد والتصرف الحكيم، وهذا الأمر قد يعرضهم للرغبة الملحة في الانتحار، ولذا يجب العلاج باسرع وقت. ما هي أعراض الاكتئاب؟هناك العديد من أعراض الاكتئاب التي يجب التعرف عليها، ومنها: