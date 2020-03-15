شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعمل جهاز المناعة على حمايتك من الفيروسات والبكتيريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهاز المناعة هو بوابة تحميك أو تجعلك عرضة للمرض، فعندما يعمل الجهاز المناعي بشكل جيد، تقل فرص إصابتك بالأمراض والعكس صحيح، ومعظم الجراثيم تجعلك تشعر بالمرض فقط في المرة الأولى التي تقابلها فيها، لأن جسمك يكوّن ذاكرة لمحاربتها بعد ذلك، في هذا التقرير نتعرف على كيفية عمل الجهاز المناعة لمواجهة الفيروسات والبكتيريا، وفقا لموقع net doctor.

ويتفاقم الخوف المعتاد من موسم الإنفلونزا بشكل كبير حاليًا بسبب القلق من فيروس كورونا (COVID-19)، ويمكنك التحكم في مستوى النظافة لديك وتعزيز مناعتك.

هناك عدد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك البدء في تنفيذها الآن لتقوية جهازك المناعي مثل: النظافة وتناول الطعام الصحى.

كيف يعمل جهازك المناعي؟

يتمتع البشر بدفاع متعدد الطبقات بفضل شبكة مكونة من الجهاز اللمفاوي، والأعضاء المصممة خصيصًا لمواجهة العدوى (مثل الطحال والغدة الصعترية) والخلايا والبروتينات، كما تم تصميم الجسم بذكاء لوقف دخول الأشياء المعدية مثل الفيروسات والبكتيريا بالطرق التالية:

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- الجلد: يوفر جلدك حاجزًا رائعًا (إلا إذا كان لديك جروح).

- الأنف: الخلل الذي يدخل في الخلايا المحفزة بالأنف يجعلها تصنع مخاطا وقائيا.

- العطس: العطس والسعال يدفعان الميكروبات خارج الحلق.

- حمض المعدة: حمض المعدة يدمر مسببات الأمراض التي تبتلعها.

- بطانة الأمعاء: أمعائك لديها فريق دفاع مخاطي كامل.

- الشعر الصغير: الشعر الصغير في الشعب الهوائية المعروف باسم الأهداب يجعل المخاط يتحرك لإزالة الالتهابات.