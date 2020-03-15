شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنها فكرة مرعبة، أن تتخذ قرارًا بشأن من سيبقى على قيد الحياة، ومن يجب أن تتركه ليموت، ولكن هذا هو بالضبط الوضع الذى يواجهه العديد من الأطباء فى إيطاليا يوميًا فى الوقت الحالى.



من ستختار وتمنحه فرصة للحياة ؟

حتى الآن، أصاب فيروس كورونا المسبب لمرضCovid-19 ، أكثر من 12000 إيطالى وبلغت حصيلة القتلى 1000، معظمهم من كبار السن، الذين تتراوح أعمارهم بين 63 و95 والذين يعانون من أمراض مزمنة فى المستشفيات.

وقالت الصحيفة، هل يختار الطبيب شخصًا من المجموعة الأكثر ضعفًا سريرًا ثمينًا للعناية المركزة(IC) ، ومعه فرصة للتعافى، أم يجب أن يذهب هذا السرير إلى مريض أصغر سنًا يحتاج أيضًا إلى رعاية متخصصة بسبب فيروس كورونا التاجى.

وفقًا للمبادئ التوجيهية التي نشرتها الكلية الإيطالية للتخدير، والإنعاش، والرعاية المركزة(SIAARTI) ، قد يصبح من الضرورى وضع حد عمرى للحصول على العناية المركزة، إن الحقيقة القاسية لهذا الوباء هى أنه حتى فى البلدان الغنية والمتقدمة ذات الرعاية الصحية والمرافق الممتازة، يجب اتخاذ مثل هذه القرارات المرعبة، نسخة واقعية من معضلة يتم تدريسها لطلاب الطب كجزء من دورة الأخلاقيات الخاصة بهم.



ايهما ستختار لدخول الرعاية المركزة

الآن هناك اقتراحات من جمعية العناية المركزة، بأن الأطباء البريطانيين سيواجهون نفس المعضلة هنا، ماذا عليك أن تفعل؟ هل تضحى بحياة واحد من أجل إنقاذ المزيد من أجل الصالح العام؟ هذا يكشف عن نهجين للأخلاق: النفعية، التى تعزز الخير الأعظم لأكبر عدد "نهج عملى" مقابل أخلاقيات الأرواح، والتى تنص على أن أخلاق العمل يجب أن تستند حول ما إذا كان الإجراء صحيحًا أو خاطئًا فى حد ذاته (نهج أكثر نزاهة، من الخطأ أن تقتل، لذلك يجب ألا تفعل شيئًا).

Advertisements

كل هذا جيد من الناحية النظرية، الفرق بالنسبة للأطباء الإيطاليين هو أنهم لا يستطيعون مواساة أنفسهم بمعرفة أنهم في حرمانهم من سرير العناية المركزة "IC"، يضحون بحياة واحد لإنقاذ الكثير، بدلاً من ذلك، إنه خيار صارخ بين حياة مريض وحياة مريض آخر، هذه القرارات المخيفة شائعة فى الطب.

على سبيل المثال، قد يواجه الأطباء قرارًا بشأن من الذي يجب عليه إجراء عملية زرع كبد، نتيجة الكحول الذي دمر كبد شخص، خلال فترة خمر من الكحول (مدمنى الكحول مؤهلون لعملية الزرع إذا توقفوا عن الشرب)، أو شخص فشل الكبد بسبب مرض وراثى، ليس خطأ من تلقاء أنفسهم.

يقول أنقى النهج، أن جميع الناس متساوون، والأطباء ليسوا هنا لإصدار أحكام أخلاقية حول خيارات نمط حياة شخص ما، ولكن للوصول إلى قرارات بناءً على الأدلة السريرية.

ومع ذلك، خلال أزمة كورونا المتزايدة في إيطاليا، لاحظت وجود شيخوخة مثيرة للقلق حول من يجب علاجه أولاً، وقد اعترف بعض الأطباء علانية بأنهم يعطون الأولوية للمرضى الأصغر سنا على المرضى الأكبر سنا.

هل يعني أن حياتك أقل من حياة شخص آخر بسبب سنك؟

سيضع فيروس كورونا التاجي، هيئة الصحة العامة البريطانية تحت ضغط هائل، وسيواجه الطاقم الطبي بعض القرارات الصعبة، ومع ذلك، يجب أن يتذكروا أن التمييز ضد المرضى بسبب سنهم خطأ، بغض النظر عن الظروف.