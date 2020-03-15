شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة لمرض الشلل الرعاش .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأعراض المميزة لمرض الشلل الرعاش أو باركنسون هي الهزات وحركات بطيئة ولكنة سريعة، فالتغيرات الطفيفة في حركات الشخص وسلوكه يمكن أن تشيرإلى ظهورمرض شلل الرعاش أو باركنسون قبل التشخيص، وللتعرف أكثرعن هذا المرض أوضح التقريرالمنشورعبر موقع " medicalnewstoday" بعض الأعراض.

أوضح التقرير، أن مرض باركنسون أو شلل الرعاش هو اضطراب في الجهاز العصبي يصيب حوالي 1 بالمائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، والأعراض عادة ما تتطور ببطء على مدى عدة سنوات، وتكون خفيفة في البداية ، لذلك من السهل التعرف علي العلامات المبكرة، ومنها:

-الهزات

التعرض للهزات في اليدين والساقين، ويعتبر العديد من متخصصي الرعاية الصحية أن الهزات علامة مميزة رئيسية لمرض باركنسون، وتظهرالهزات عادة على جانب واحد من الجسم ثم تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم في وقت لاحق.

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- صعوبة المشي

قد تكون التغييرات الطفيفة في نمط المشي لدى الشخص علامة مبكرة على مرض شلل الرعاش، وقد يصاب الشخص المصاب ببطئ أو يسحب أقدامه أثناء المشي، قد يسير الشخص بخطى غير منتظمة، أو يسير فجأة بشكل أسرع أو أبطأ أو يغير طول خطواته.

- عدم القدرة علي الشم

يحدث نقص السكر في الدم عندما يفقد شخص ما قدرته على الشم، وهذا يسمى أيضا ضعف حاسة الشم، ويعد هذا أحد الأعراض الشائعة نسبيًا، حيث يصيب ما بين 70 إلى 90 في المائة من المصابين بمرض الشلل الرعاش، ويمكن أن تظهر عدة سنوات قبل أن يؤثر المرض على حركة الشخص.

- مشاكل النوم

قد يواجه أي شخص في المراحل المبكرة من الإصابة بمرض الشلل الرعاش مجموعة من مشاكل النوم، كالأرق، والتعب المفرط في النهار، وحالة الخدار، وتوقف التنفس أثناء النوم، حركات غير منضبطة أو متفرقة أثناء النوم.

- ضعف التوازن

يستهدف مرض شلل الرعاش الخلايا العصبية التي تسمى العقد القاعدية والتي تتواجد بعمق داخل المخ، وتتحكم أعصاب العقد القاعدية في التوازن والمرونة، وبالتالي فإن أي ضرر يلحق بهذه الأعصاب يمكن أن يضعف توازن الشخص، ويستخدم الأطباء اختبارًا يسمى اختبار السحب لتقييم توازن الشخص، ويشتمل اختبار السحب على أخصائي رعاية صحية يسحب بلطف أكتاف الشخص للخلف حتى يفقد توازنه ويسجل المدة التي يستغرقها لاستعادته.