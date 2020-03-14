شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخططى للحمل.. أهم النصائح والفحوصات اللازمة اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند التخطيط للحمل هناك العديد من الفحصوات والنصائح الصحية التي يجب القيام بها، للحصول على حمل صحي خالٍ من التعرض لأى مضاعفات صحية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرزها، وذلك وفقا لموقع " "healthline .

أكد التقرير أن قيام النساء اللاتي يخططن للحمل، ويقمن بإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، يتم اكتشاف أي مشاكل صحية بشكل مبكر، وأيضا يقلل من فرص التعرض لأى مضاعفات صحية، ويقلل الخطر على الحامل والجنين.

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وأضاف التقرير أن قيام النساء لاختبارات الدم الخاصة بالاضطرابات الوراثية، يوضح إذا كانت تعانى من أمراض وراثية، كالأمراض التي تسبب تلف في أعضاء الجسم أو الخلايا العصبية، لافتا إلى أن قيامهن باختبار السكر يساعد في اكتشاف إذا كانت مصابة أو مريضة بالفعل، فهذا الأمر يعرض الجنين للنمو المفرط للجنين، ويجعله مولودا يعانى من انخفاض السكر، ولذا يجب التعامل مع هذا المرض بحذر.

وأشار التقرير إلى أن خضوع النساء اللاتى يخضعن لاختبار وظيفة الغدة الدرقية يعد من التحاليل اللازمة، لأنه يتسبب في تعرض الجنين لضعف النمو في حالة إصابتها بخلل في وظائفها، أو تعرضه لمشاكل صحية في حالة إهمال هذا الأمر.

وقدم التقرير بعض النصائح الجيدة والهامة قبل الحمل، والتي تقلل من تعرضها لأي مشاكل صحية، وتحافظ على صحة الجنين، ومن أهمها تناول حبوب الفوليك أسيد، فهي تقلل تعرض الجنين للإصابة بالتشوهات الخلقية، ولذا يجب القيام بها بشكل دائم، وأيضا يجب ممارسة الرياضة يوميا، بالإضافة إلي تناول الأطعمة الصحية خاصة الغنية بالخضراوات.