ارتفاع مصابي كورونا في فلسطين إلى 38

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في فلسطين إلى 38 حالة بعد الكشف عن 3 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي، بمدينة رام الله، إنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم.

وأشار ملحم إلى أن الإصابات الجديدة هي لمخالطي مصابين في بيت لحم، وذكر أن 6429 مواطنا يخضعون للحجر الصحي المنزلي، منهم 2676 في قطاع غزة.

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وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أشارت، في بيان، إلى أن جميع المصابين من مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، باستثناء إصابة واحدة في محافظة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مطلع مارس/آذار عن حالة الطوارئ لمدة شهر في الأراضي الفلسطينية في مسعى للحد من انتشار الفيروس.

وشمل القرار إغلاق المدارس والجامعات وفرض القيود على الحركة من وإلى بيت لحم وإغلاق المقاهي وقاعات الأفراح ومنع المؤتمرات.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى في قطاع غزة، السبت، تعليق الاعتصام الأسبوعي الذي ينظمه أهالي الأسرى بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة مؤقتا، خشية فيروس كورونا.

وقالت لجنة الأسرى إن قرار تعليق الاعتصام مؤقتا، الإثنين المقبل، جاء في إطار الجهود الوطنية التي تبذلها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى حفاظا على سلامة أهالي الأسرى والمعتصمين في ظل انتشار كورونا.