سعر الدولار في السودان اليوم السبت 14 مارس 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، في السوق السوداء إلى 116 جنيها، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفق أسعار المركزي السوداني.



وسجلت معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان سعرا ثابتا للدولار عند 55 جنيه للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال التعاملات الصباحية يوم السبت مسجلا 116 جنيها مقابل 117 جنيها، أمس الجمعة.

وكانت السلطات المحلية قد شنت حملات مكثفة خلال الفترة الماضية على تجار العملة في السوق السوداء في محاولة للسيطرة على قنوات تداول الدولار بعيدا عن الجهات الرسمية.

وقرر اجتماع ثلاثي بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، يوم الثلاثاء الماضي، إسناد رئاسة الآلية الاقتصادية التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

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وستتولى الآلية تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتوفير السلع الاستراتيجية، ومراجعة سياسات الواردات والصادرات، وتوفير الإسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي، والتحضير للموسم الزراعي الصيفي.

ويعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات هيكلية كبيرة أدت إلى قفزة كبيرة في معدلات التضخم التي تقدر بنحو 60%، وتآكل ضخم في قيمة الجنيه، حيث يتم تداول الدولار الواحد حاليا عند حدود 112 جنيها، كما ارتفعت الديون الخارجية إلى نحو 64 مليار دولار.

سعر الجنيه الإسترليني واليورو

وسجل سعر اليورو 62.12 جنيه للشراء مقابل 62.43 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني 70.48 جنيه سوداني للشراء مقابل 70.83 جنيه سوداني للبيع، وفق بيانات المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 129.80 جنيه سوداني، وسجل الإسترليني 150.40 جنيها سودانيا.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.65 جنيه للشراء مقابل 14.72 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 178.33 جنيه للشراء و179.23 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء فسجل سعر صرف الريال السعودي 30.93 جنيه، فيما تم تداول الدرهم الإماراتي عند 31.78 جنيه، والدينار الكويتي بنحو 272.60 جنيها، وفقا لمواقع إعلامية محلية بالسودان.