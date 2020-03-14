شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور كريم صبري يؤكد لـ ”الخليج 365”: التكميم البكينى صيحة جديدة ولكن لها عيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت العديد من جراحات السمنة الحديثة والتي من شأنها تقليل عدد الفتحات التي يدخل منها المنظار أثناء الجراحة، ومن ضمن تلك الجراحات تكميم المعدة البكيني، وتكميم المعدة الدقيق وتكميم المعدة ذات الفتحة الواحدة.

الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي مدى فعالية تلك الجراحات الحديثة.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” إن عملية التكميم بشكل عام تستهدف تقليل حجم المعدة، بمعنى إزالة جزء من المعدة ويتبقى جزء صغير، وبالتالي نستطيع فقد الكثيرمن الوزن الزائد، مع التخلص من هرمون الجوع، والشعور السريع بالامتلاء والشبع.

وأشارإلي إن جميع التقنيات الحديثة التي ظهرت مؤخراً والتي من شأنها تقليل عدد الفتحات التي يدخل منها المنظار مثل البكيني وذات الفتحة الواحدة، هدفها هو الشكل التجميلي فقط أكثر من الآداء الوظيفي للعملية في حد ذاتها، لافتاً انه أول من اجرى عملية تكميم المعدة ذات الفتحة الواحدة عن طريق ادخال اداة اشبه بالقمع من فتحة واحدة وتلك الاداء بها اكثر من فتحة لاجراء الجراحة ولكنها تدخل من فتحة واحدة فقط.

واكد أنه كلما قلت عدد الفتحات التي يدخل منها المنظار كلما زادت الصعوبة في إجراء العملية بالنسبة للمريض وزادت سعادة المريض بإجراء الجراحة من فتحة واحدة، ولكن يكون هناك نوع من المخاطرة في حالة عدم توافر جراح على قدركبير من الخبرة في إجراء العملية من فتحة واحدة، مشيراً إلي أنه في حالة وجود فتق في الحجاب الحاجز سيكون من الصعب جدا إجراء تلك الجراحة الحديثة.



4 عيوب لعملية البكيني تكميم

وفي السياق ذاته، أوضح إن البكيني تكميم يستهدف إجراء جراحة التكميم من خط البكيني حيث تكون جميع فتحات المنظار في هذه المنطقة فقط، وهو أمرصعب جدا على الجراح، كما أنه صعب اجرائها في حالات فتق الحجاب الحاجز ووجود التصاقات شديدة في البطن من اسفل.

ولفت الدكتور كريم صبري أنه من الضروري إعطاء الفرصة للجراحة لاختيارالتقنية المستخدمة للمريض، وعلى الجراح الاطلاع على مدى إصابة المريض بفتق الحجاب الحاجز أو إذا كان لديه التصاقات، حتى لا نخاطر بحياة المريض وصحته.

وشدد على انه كلما قلت عدد الفتحات كلما جعلت الجراح غير متمكن من إجراء العملية بشكل أفضل، مؤكدا إن تلك الجراحات لا تناسب المريض الذي تعدى وزنه 150 كيلو، فالأفضل من اختيار الشكل التجميلي أن تتم العملية بنجاح دون وضع المريض في مخاطرة، فجميع التقنيات الحديثة مفيدة لكن إذا تم استخدامها الاستخدام الأمثل، وإذا لم يتم ذلك قد تؤدي إلي كوارث ونحن وظيفتنا توعية المريض لما هو الأفضل.

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