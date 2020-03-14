شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل ABI لتشخيص إصابتك بمرض الشريان المحيطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشريان المحيطي من المشاكل الصحية الشائعة التى يقل فيها تدفق الدم إلى أطرافك، وقد يطلب الطبيب اجراء اختبار ABI أو مؤشر الكاحل العضدى لتشخيص إصابتك بمرض الشريان المحيطي، وفقا لموقع webmd. ما هو اختبار مؤشر الكاحل العضدي ABI ؟اختبار مؤشر الكاحل العضدي (ABI) هو طريقة بسيطة لطبيبك للتحقق من مدى تدفق الدم. ما هو اختبار مؤشر الكاحل العضدي ABI ؟اختبار مؤشر الكاحل العضدي (ABI) هو طريقة بسيطة لطبيبك للتحقق من مدى تدفق الدم.

يستخدم هذا الاختبار للتحقق من مرض الشريان المحيطي، وعندما يكون لديك هذا المرض، فهذا يعني أن لديك انسداد في شرايين ذراعيك وساقيك، يؤدي هذا إلى إبطاء تدفق الدم ، وبالتالي لا تحصل أطرافك على كل الأكسجين الذي تحتاجه.

إذا كنت مصابًا بمرض الشرايين المحيطية، فأنت أكثرعرضة للإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

يقارن اختبار ABI ضغط الدم عند كاحلك مع ضغط الدم في ذراعك، إذا كان لديك درجة منخفضة في هذا الاختبار، فربما يكون لديك تدفق دم ضعيف في ساقيك.

اسباب اختبار مؤشر الكاحل العضديقد تحتاج إلى اختبار مؤشر الكاحل العضدي لعدة أسباب:

-فرصك فى الإصابة بالشريان المحيطي أعلى من المعتاد.

-من المرجح أن تحصل على الشريان المحيطين كلما تقدمت في العمر، حتى إذا لم يكن لديك أي أعراض ، فقد تحتاج إلى إجراء الاختبار إذا كان عمرك 70 عامًا أو أكثر..

-من المرجح أيضًا أن يكون لديك هذا النوع من قلة تدفق الدم إذا كان عمرك 50 عامًا أو أكثر وكان لديك أي مما يلي:

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- التدخين

-داء السكري

-ضغط دم مرتفع

- ارتفاع نسبة الدهون

- أعراض الشريان المحيطي وهى:-الألم في ساقيك عند المشي أو صعود السلم.

- قد يشعرون بثقل أو خدر أو ضعف.

-شعر أقل على ساقيك.

-ساق واحدة تبدو أكثر برودة

-تبدو البشرة شاحبة أو زرقاء

-تقرحات في أصابع قدميك وقدميك وساقيك لا تلتئم بالطريقة التي يجب أن تشفيها.

-أظافر القدم التي تنمو ببطء أكثر من ذي قبل.