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صحيفة صينية: اعتقال 4 مديرين صيدليات بالصين لبيع كمامات تحتوى على بكتيريا ضاره قادمة من تركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة south china morning post  عن اعتقال مسؤولو الجمارك في هونج كونج أربعة مديرين للصيدليات بعد ظهر اليوم السبت لبيع أقنعة تجاوزت الحد المسموح به لعدد البكتيريا بنحو 12 مرة، وتم القبض على ثلاثة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 28 و 40 عاما.

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وقالت إدارة الجمارك إن العلامات التجارية الأربع لصناديق من الأقنعة المكونة من 50 عبوة وجدت أن عدد البكتيريا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به بمقدار 0.4 إلى 11.5 مرة خلال اختبار معمل ، مما يتعارض مع قانون سلامة السلع الاستهلاكية.

وقالت السلطات إن أغطية الوجه التي يتراوح سعرها بين 200 دولار هونج كونج (26 دولارًا أمريكيًا) و 499 دولارًا هونج كونج لصندوق يحتوي على 50 عبوة قد تكون خطيرة بشكل خاص على كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقال فيليب لي مان كاي ، رئيس مكتب حماية المستهلك في إدارة الجمارك "قد تتسبب هذه الأقنعة في تهيج الوجه ومشاكل في الجهاز التنفسي"، وتواجه هونج كونج نقصا في الأقنعة وورق التواليت.

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وتم اتهام تجار التجزئة في هونج كونج بتلاعب الأسعار في معدات الحماية وبيع أقنعة دون المستوى المطلوب بينما تقاتل المدينة وباء فيروس كورونا .

بناءً على شكاوى المستهلكين ، أجرى ضباط الجمارك أكثر من 22 ألف عملية تفتيش في مباني تجار التجزئة في جميع أنحاء هونج كونج منذ 27 يناير للتحقق من صحة العلامة التجارية والشهادات ومعايير السلامة للأقنعة الجراحية

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اجتازت الاختبارات الثلاث الأولى من 60 عينة من الأقنعة الواقية  التي اشترتها الإدارة،  كانت العلامات التجارية الأربع المعنية في الدفعة الأخيرة من 24 عينة تم اختبارها.

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وجاءت علامتان تجاريتان من تركيا ونيبال ، بينما كان مصدر علامتين تجاريتين أخريين قيد التحقيق وتبين انهم الأقنعة تحتوي على بكتيريا ضاره تؤثر على صحة الجهاز التنفسى خاصة لكبار السن والأطفال وتصيبهم بمشاكل صحية.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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