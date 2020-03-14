شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل الفيلر أم الخيوط لشد الوجه؟.. الدكتور مصطفى زيدان يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين وسائل التجميل المتعددة يقع المريض فى حيرة حول الوسيلة التى تناسب ما يعانى منه من مشكلة، الدكتور مصطفى زيدان أخصائى الجلدية والتجميل والليزر فى مراكز change me، المعتمده من DR Z ADVISOR، يوضح فى التقرير التالى كيفية اختيار الوسيلة التجميلية المناسبة.

وأوضح الدكتور مصطفى زيدان فى حديثه لـ ”الخليج 365” أن الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة ترهل الجلد فى الوجه والرقبه وظهور التجاعيد والتى قد تؤثرعلى شكل الإنسان، كما تؤثر على الحاله النفسيه له, يكون ذلك غالبا نتيجه التقدم فى السن خاصه انه مع تقدم السن يقل افراز ماده الكولاجين Collagen والايلاستين Elastin ومن ضمن أسباب الترهل أيضا فقدان الوزن, والتدخين, وتناول المشروبات الكحولية والتعرض المباشر لأشعة الشمس بصفة مستمرة.



معلومات هامة حول الفيلر في تجميل الوجه

وأشار إلى أنه لمعرفة العلاج الأنسب لترهل الوجه لابد أن يتم تحديد درجه الترهل وعمر الشخص الذى سيقوم بالإجراء التجميلي وتحديد السبب الرئيسى للتجاعيد الموجوده وعن ما اذا كانت هناك امراض مصاحبة أم لا.

مميزات حقن الفيلر:

وأكد أن الفيلر هو ماده تسمى الهيالورنيك أسيد (Hyaluronic Acid) الماده التى يتم حقنها فى الوجه تحت تأثير مخدر موضعى، والذى يعتبر إجراء بسيط غير مؤلم يتم فى غصون 15-30 دقيقه فقط فى العياده، و يقوم الطبيب المختص من خلاله بملئ الوجه عن طريق الحقن فى الخدود ويقوم بتحديدها أيضا وحقن الشفاه وتجميل الأنف الغير جراحى وتعريض الفك والمعروف بتكساس وتحديد الفك Jawline وتطويل الذقن، كما يستخدم لحقن بعض مناطق تحت العين، خطوط الأبتسامه, حقن خطوط الرقبه الشفاه والعديد من الأستخدامات أخرى، مشيراً إلى أن للفيلر العديد من التركيزات التى يحددها الطبيب على حسب المنطقه المراد حقنها من ضمن هذه التركيزات التى يحددها الطبيب على حسب المنطقه المراد حقنها من ضمن هذه التركيز بعضها يستخدم لعمل عمليه الشد للوجه.



تعليمات ضرورية لتفادي الاثار الجانبية بعد حقن الفيلر

ولفت الدكتور مصطفى زيدان إلى أنه يتم شد الوجه عن طريق حقن الوجه فى بعض النقاط المحدده فى الأتجاه المعاكس للجاذبيه مما يساعد على رفع الوجه كله وذلك بإستخدام التقنيات الديناكودز (DynaCodes) , وهى تعتبر من احدث التقنيات المستخدمه فى حقن الوجه، مشيراً ان للفيلر استخدام اخر فى تنحيف الوجه واستعاده الشباب فى زمن قصير جدا.

وشدد الدكتور مصطفى زيدان انه لتفادى الأثار الجانبيه بعد حقن الفيلر بضرورة الأبتعاد عن التدخين والأكثار من شرب الكحوليات قبل حقن الفيلر بأسبوع، ومن الضروري شرب الماء بأنتظام و وضع ثلج على المنطقه المحقونه وعدم ازاله الشعر لمنطقه المحقونه لمده 3 ايام على الاقل بعد حقن الفيلر، ويظهر بعض من الورم والكدمات و الاحمرار الجلدى بعد حقن الفيلر والذى يختفى فى خلال 48-72 ساعه.

الخيوط وشد الوجه:

وفي سياق مختلف، تحدث الدكتور مصطفى عن شد الوجه عن طريق الخيوط والتى تعتمد على إدخال خيوط رفيعة للغاية فى الأنسجة الدهنية تحت بشرة الوجه مباشرة بواسطة إبر دقيقة فيبدو جلد الوجه مشدودا، وهو يعتبر اجراء بسيط حيث إنه لا يتم إستعمال مشرط فى عملية شد الوجه بالخيوط وتعتبر طريقة شد الوجه أو شد الرقبة بإستخدام الخيوط من الطرق الأحدث وغير المؤلمة فى نفس الوقت مقارنة بغيرها من طرق شد الوجه والتى تحتاج إلى تدخل جراح التجميل.

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وأوضح أنه يوجد عدة أنواع من الخيوط لإجراء هذه العملية منها دائمة النتائج والتي تستمر أكثر من خمس سنوات، ومنها المؤقتة والتي تستمر من عام إلى عامين فهناك عدة أنواع من الخيوط المستخدمة لشد الوجه والتي تختلف في الشكل والنوع، كما أن منها الذي يذوب داخل الأنسجة ومنها الذي لا يذوب.

واشار أن الخيوط الجراحية التي يستخدمها الأطباء في عمليات شد الوجه أو الرقبة ظهرت للمرة الأولى في فرنسا ، لذلك يطلق عليها “الخيوط الفرنسية” أما الآن فهي متداولة في كل مكان في العالم ولدى أشهر مراكز التجميل بالدول العربية.

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