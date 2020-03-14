شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس يتنحى عن مجلس إدارة «مايكروسوفت» للتركيز على الأعمال الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن بيل جيتس عن تنحيه عن مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، شركة تكنولوجيا الكمبيوتر الرائدة التي شارك في تأسيسها عام 1975.

وقال «جيتس»، في منشور له على لينكد إن، إنه يخطط لتخصيص مزيد من الوقت لأنشطته الخيرية، خاصة من خلال مؤسسة بيل ومليندا غيتس.