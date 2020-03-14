مشروب طبيعي يخلصك من خشونة المفاصل والفقرات

انتشر فى الآونة الأخيرة، معاناة العديد من الأشخاص من مشكلة خشونة المفاصل والفقرات، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من هذه المشكلة بتناول كوب من هذا الخليط الطبيعي على الريق.



كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير، عن مشروب طبيعي يخلص من خشونة المفاصل والركب والفقرات.



ووفقا لما نشره الموقع أن الكركم غني بمكون طبيعي يسمى الكركمين يقلل من التهاب وتيبس المفاصل ويساعد فى خسارة الوزن الزائد.

المكونات:

خيارة

جذر الكركم الطازج

قطرات قليلة من مستخلص الفانيليا

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طريقة التحضير:

تقطيع الخيار إلى قطع دون إزالة قشورها.

اضف جذر الكركم إليها.

إضافة المكونات إلى عصارة ومزيج.

اضف الماء إذا لزم الأمر.

اضف مستخلص الفانيلا وشربه.

يشرب هذا الخليط على الريق أو أى وقت خلال النهار ،كما يفضل إضافة الكركم فى أغلب أصناف الطعام للاستفادة منه فى علاج آلام المفاصل.

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