أمراض مميتة تشبه الإنفلونزا

يقول الخبراء إن فيروس كورونا الذي يجتاح الصين ويتدفق عبر الحدود يشترك في الكثير من أعراض الإنفلونزا، وتسبب الفيروس في مقتل 17 شخصًا ومرض مئات آخرين، وهو ينتشر بسرعة وتمتد الحالات الآن من الصين إلى تايلاند، وفي الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

ويصاب الشخص المصاب بالكورونا بسيلان في الأنف وسعال، وفي بعض الأحيان التهاب في الحلق، كل ذلك بسبب تلف بطانة الأنف والحلق.

هناك الكثير من الأمراض الأخرى التي تظهر عليها أعراض تشبه أعراض أنفلونزا وفقا ل HEALTH LINE

نزلات البرد

نزلات البرد والإنفلونزا تحمل أمراضا وفيروسيات كلاهما يميل إلى الحدوث في نفس الفصول، ولديها العديد من الأعراض المتداخلة، مثل التهاب الحلق والأنف المتجهم.

الفرق الرئيسي هو مدى سرعة ظهور الأعراض"مع الإصابة بالإنفلونزا ، تستمر مجموعة من أعراض الإصابة بارتفاع في درجة الحرارة والسعال وآلام العضلات والخمول الشديد خلال 24 إلى 48 ساعة".

على الرغم من تداخل العديد من الأعراض، إلا أن نزلات البرد لا تأتي عادةً مع ألم في الصدر أو في أوجاع الجسم، والتي تعد من الخصائص المميزة للأنفلونزا، كما يضيف الدكتور بيترسون.

الالتهاب الرئوي

يمكن أن يأتي الالتهاب الرئوي بشكل منفصل عن الإنفلونزا أو قد يكون مضاعفة ثانوية للإصابة بالمرض. حتى كنت قد تبدو وكأنك على انفلونزا ثم الانفجار المنكوبة -you're مع إصابة آخر. يقول ويستون: "يصاب الناس بالأنفلونزا ، وربما حتى يتخلصون منها، وبعد أسبوع أو نحو ذلك، يصابون بالتهاب رئوي".

عادة، الالتهاب الرئوي الذي يأتي مع أو بعد الإنفلونزا تسببه البكتيريا ويمكن علاجه بالمضادات الحيوية، وهذا النوع من الالتهاب الرئوي ، "السعال متواصل للغاية ولا يهدأ وغالبًا ما يرتبط بألم في الصدر". "إن الحمى قد تكون بدرجة منخفضة أو أعلى في كثير من الأحيان لا توجد شهية مع الالتهاب الرئوي، ويمكن أن يكون هناك بعض الأوجاع في الجسم سعال الالتهاب الرئوي يحتوي أيضًا على مخاط.

الالتهاب الرئوي غير المرتبط بالإنفلونزا غالبًا ما يكون فيروسيًا؛ الالتهاب الرئوي الفيروسي هو عادة أكثر اعتدالا من النوع الجرثومي. قد يكون لديك أيضًا بعض الاحتقان والسعال والإرهاق، وكل ذلك يمكن أن يشير إلى الأنفلونزا - لكن في هذه الحالة، فإنها ببساطة تشبه أعراض الأنفلونزا.

يقول الدكتور بيترسون إنه يمكن للأطباء الاستماع إلى علامات الالتهاب الرئوي من خلال وضع سماعة الطبيب على صدرك.

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مرض التقبيل

يُطلق على Mono أيضًا "مرض التقبيل" لأنه يمكن أن ينتقل عبر اللعاب (إلى جانب السعال والعطس ومشاركة الأدوات).

عادة ما يكون سبب مونو فيروس إبشتاين بار. تميل إلى ضرب المراهقين والشباب أكثر من الفئات العمرية الأخرى.

غالبًا ما تظهر الأعراض ببطء ، ولكنها يمكن أن تحاكي الإصابة بالأنفلونزا ؛ قد تشعر بالفعل بالتعب الشديد أو تصيبك بالحمى أو تكون لديك التهاب في الحلق وآلام في الجسم. لكن يمكن أن تساعد الأعراض الأخرى في تمييز عدد كريات الدم البيضاء عن الأنفلونزا ، بما في ذلك تضخم الكبد أو الطحال.

التهاب السحايا

التهاب السحايا هو التهاب الأغشية (السحايا) الذي يغطي المخ والنخاع الشوكي.

مثل الالتهاب الرئوي ، يمكن أن يكون سبب التهاب السحايا إما عدوى فيروسية أو بكتيرية. إن التهاب السحايا الفيروسي أكثر شيوعًا وأخف ، لكن أعراض كليهما متشابهة وتبدو إلى حد كبير مثل الأنفلونزا: الصداع والحمى والتعب. مع ذلك ، يأتي التهاب السحايا أيضًا برقبة شديدة وحساسية للضوء الساطع.

يشبه التهاب السحايا الفيروسي نزلات البرد والإنفلونزا التي يتعافى معظم الأشخاص من تلقاء نفسها خلال أسبوع أو نحو ذلك. ومع ذلك ، يمكن أن يسبب التهاب السحايا الجرثومي تلفًا بالمخ وحتى الموت إذا لم يتم علاجه على الفور بالمضادات الحيوية.

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