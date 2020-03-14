تعرف على كيفية وقف نزيف اللثة وتخلص من التهابات الفم

نزيف اللثة شائع وقد يلاحظه المرء بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة أو التنظيف بالخيط ،و يعتبر سبب نزيف اللثة هو الأكثر شيوعًا بسبب تراكم الجير والبلاك ، مما يهيج بطانة اللثة الحساسة مما يؤدي إلى النزيف.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير ،عن أفضل علاج طبيعي منزلى لنزيف اللثة ،يعمل على وقف النزيف فورا

ووفقا لما نشره موقع "بولد سكاى الهندى الشهير " أن الماء والملح ،أفضل مطهر ومعقم للثة ،الملح يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهر تقلل من الألم والتورم.

يساعد شطف الفم بالماء المالح في القضاء على البكتيريا الضارة التي تسبب نزف اللثة .

طريقة الاستعمال :

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أضف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء.

اغسل الماء المالح حول الفم لبضع دقائق ثم بصقه.

كررى هذا عدة مرات في اليوم.

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