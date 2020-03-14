تخلص من الروماتويد بـ 3 حيل مجربة

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على أشخاص مختلفين بطرق متنوعة، فمن الممكن أن تكون الإصابة خفيفة أو معتدلة أو حادة، والأعراض تختلف من شخص لآخر.

وعندما يتعلق الأمر بمعالجة التهاب المفاصل الروماتويدي، سينظر طبيبك في خيارات الأدوية المختلفة ويوصي بخطة علاج لك، وستعتمد خطة العلاج الخاصة بك على مرحلة التهاب المفاصل الروماتويدي، وشدة الأعراض ودرجة الالتهاب، والمدة التي كنت تعيش بها مع التهاب المفاصل الروماتويدي.

وبعض الناس يخضعون للجراحة في المراحل الأخيرة من التهاب المفاصل الروماتويدي، وقد يكون الهدف من الجراحة هو تحسين الأداء اليومي، أو تقليل الألم، أو إصلاح الضرر الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي، قد تزيل الجراحة الغشاء الزليلي أو العقيدات أو إصلاح الأوتار أو دمج المفاصل معًا أو استبدال المفصل تمامًا.

والعيش بأسلوب حياة صحي هو جانب آخر لإدارة التهاب المفاصل الروماتويدي وتساعد التمارين الرياضية وخاصة التمارين التي لا تمارس الكثير من الضغط على المفاصل على علاج الالتهاب.

والحفاظ على التوتر والتحقق من وزن صحي يمكن أن يجعل من السهل إدارة أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي في جميع المراحل، ومن المهم أيضًا أن تتوقف عن التدخين إذا كنت مدخنًا، لأنه قد يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

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