تعرف على بعض الحيل لتسكين الألم

القاهرة - لايف ستايل
تتسبب مسكنات الألم في أزمة قلبية أو سكتة دماغية، لذا يمكنك اللجوء إلى طرق طبيعية يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:
1. زهرة الربيع
تتمتع الزهرة بقدرة هائلة فى علاج التهاب الجلد وأعراض الدورة الشهرية والتهاب المفاصل الروماتويدي، وتساعد في الحد من آثار أمراض القلب والأوعية الدموية.
2. القهوة
تشير الأبحاث إلى أن الكافيين يمكن أن يخفف الألم إذا كنت تعاني من إصابة وألم عضلي ناجمة عن التمارين الرياضية.
3. القرنفل
القرنفل يحارب وجع الأسنان عن طريق مضغه بلطف، مما يمكن أن يخفف من الألم والتهاب اللثة لمدة ساعتين على التوالي.
القرنفل مخدر طبيعي يمكن أن يشفي أي مشاكل متعلقة بالأسنان.
4 .الكركم
الكركم دواء فعال لتخفيف الألم وتسريع عملية الهضم.
يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين الذي يحمي الجسم من تدمير الأنسجة والتهاب المفاصل.
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