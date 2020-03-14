تعرف على طريقة علاج البواسير بدون جراحة

ماهو علاج البواسير السريع والفوري للتخلص من الالام المزعجة وهل هناك علاجات سريعة بدلا من الجراحة.. تعد البواسير حالة شائعة بين البالغين ويمكن أن تسبب قدرا كبيرا من الألم والانزعاج، إذا تركت دون علاج.. فاذا كنت تبحثين عن العلاج المناسب والسريع للبواسير يمكنك أن تجدى حل سريع وفعال من مطبخك.

أفضل علاج للبواسير

غالبًا ما تزول البواسير، المعروفة أيضًا باسم الأكوام ، من تلقاء نفسها دون علاج في غضون أسبوعين. لحسن الحظ ، هناك العديد من العلاجات المنزلية المفيدة للبواسير ، وكذلك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها للمساعدة في التعامل مع البواسير أو تجنبها تمامًا.

ويعد الحمام الدافىء أفضل علاج للبواسير قد يحتوي على أملاح إبسوم التى تساعد على تخفيف أعراض البواسير وهناك العديد من خيارات علاج البواسير المتاحة في المنزل أو في شكل أدوية بدون وصفة طبية. تتضمن العديد من طرق العلاج تخفيف أعراض البواسير إلى أن تتخلص من تلقاء نفسها.

1. أفضل علاج للبواسير الحمامات الدافئة

ويعد الجلوس في حوض من الماء الدافئ أفضل علاج للبواسير وهو يساعد على تخفيف التورم والحد من تهيج البواسير ويختار بعض الأشخاص أيضًا إضافة مكونات أخرى إلى الحمام للمساعدة في تقليل الأعراض أكثر. يمكن أن تشمل هذه المكونات كوبًا من أملاح إبسوم أو خل التفاح ويختار الأشخاص الآخرون إضافة خل التفاح مباشرة إلى البواسير ، ولكن قد يسبب التهيج للجلد والتورم .

2. أفضل علاج للبواسيرزيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند أفضل علاج للبواسير فهو مرطب طبيعي قد يساعد أيضًا في أعراض البواسير، ويقلل من التهيج والتورم، وقد يساعد أيضًا في تقليل الرغبة في نقطة الصفر.

4. أفضل علاج للبواسيرالألوفيرا

يعد الصبار أفضل علاج للبواسير فإنه نبات له تأثير مضاد للالتهابات على الجسم وقد يساعد في التئام الجروح قد يوفر الصبار راحة من الحرق والحكة والتورم الناجم عن البواسير عند تطبيقها على فتحة الشرج.

البواسير وعلاجها بطرق مختلف

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يساعد أيضًا استخدام عبوات الثلج على البواسير على تخفيف الألم والالتهابات . إن وضع كيس ثلج أثناء الجلوس يمكن أن يساعد في تخدير الألم وتقليل التورم بشكل مؤقت ويمكنك لف الجليد في منشفة صغيرة لتجنب تلف الجلد وترك كيس الثلج لمدة 15 دقيقة وتكرر العملية كل ساعة.

على الجانب الأخر وفقا لموقع مايوكلينك في الحالات التي لا تكفي فيها العلاجات البسيطة أو يكون الألم كبيرًا جدًا ، قد توفر الأدوية والكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية بعض الراحة.

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية ( مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ) ، مثل اسيتامينوفين أو ايبوبروفين قد تساعد. يمكن أن يوفر تطبيق الكريمات على الجلد التي تحتوي على مكونات مثل الهيدروكورتيزون راحة مؤقتة أيضًا.

علاج الباسور

لا يقل الإصابة بالباسور فى أعراضه المزعجة من البواسير ويمكن التخلص منه بدون جراحة وعلاج الباسور بمكونات طبيعية من مطبخك وبدون جراحة

ويمكن علاج الباسور بالليزر وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday يقوم الجراح بإجراء العملية في المستشفى حيث يتلقى المريض طرق مختلفة من التخدير من بينها التخدير الموضعي ويفتح الجراح فتحة الشرج ويقطع الباسور برفق.

بعد إزالة البواسير، يقوم الجراح بإغلاق الجروح، أو ترك الجروح مفتوحة، أو استخدام مزيج من الطريقتين حسب حالة المريض

عادة ما يكون سبب ترك الجرح مفتوحًا إما أنه من الصعب إغلاق الجرح بسبب مكانه أو لوجود حالات صحية أخرى.

لايحتاج تخدير موضعي فقط ، لذلك لا يضطر المرضى إلى الاستيقاظ من التخدير العام بعد العملية وعادة ما يكونون قادرين على مغادرة مركز الجراحة في حوالي ساعتين بعد علاج الباسور.

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