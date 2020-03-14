7 أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا

نقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن 116 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منتشرة في 23 منطقة ، وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 26 والمصابين إلى 245.

وانتشر فيروس كورونا بشكل متزايد خلال الأيام الماضية في دول مخلتفة غير الصين، وبدء في التفشي بشكل مرعب، و بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإنه بمجرد إصابة شخص ما بفيروس كورونا ، قد يستغرق الأمر ما بين يومين و 14 يومًا حتى يظهر له أي أعراض - لكنه قد يظل معديًا خلال هذا الوقت.

اعراض فيروس كورونا

في حالة الإصابة بـ فيروس كورونا، تشمل العلامات والأعراض التي تشبه أعراض الأنفلونزا مايلي :

1- سيلان الأنف

2- السعال مصحوب ببلغم

3- التهاب الحلق

4- الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)

5- العطس

6- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

7- ضيق في التنفس

في مجموعة صغيرة من المرضى مثل كبار السن أو الذين يعانون من أمراض طويلة الأجل ، يمكن أن يؤدي فيروس كورونا إلى التهاب رئوي.

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الالتهاب الرئوي هو عدوى تنتفخ فيها الرئتين وتمتلئ بالسوائل، و يجعل من الصعب التنفس بشكل طبيعي ، وإذا تركت دون علاج ، فقد تكون قاتلة .

يمكن أن ينتشر المرض بين الناس فقط من خلال السعال والعطس ، مما يجعله شديد العدوى، وقد ينتشر أيضًا قبل ظهور الأعراض على شخص ما.

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