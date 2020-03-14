تعرف على المخاطر الغير متوقعة التي يتركها كورونا فى الجسم بعد الشفاء منه

كشف بعض الخبراء عن أهم العواقب الوخيمة التى تنتج عن الالتهاب الرئوي بفيروس كورونا، والتى ظهرت على 9 من المرضى الذين تم شفاؤهم بالكامل، وذلك بسبب عدم القدرة على ممارسة الأنشطة التى كانوا يقومون بها من قبل، والشعور بانخفاض كبير فى الصحة العامة.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "روسيا اليوم" إليكم أبرز المخاطر التى تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا وهى:

- ضعف فى وظائف الرئة

- الاختناق عند المشى بشكل سريع

- ضيق فى التنفس

- تلف فى بعض الأعضاء الداخلية لدى بعض الأشخاص

كما نصح بعض الأخصائيين والخبراء أولئك الذين يتعافون من فيروس كورونا بأداء تمارين لتحفيز نظام القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال، ممارسة السباحة، فإن هذا سيساعد على تعافي الرئتين بشكل تدريجي لتعود بصحة سليمة.

كما يريد المتخصصون معرفة ما إذا كان فيروس كورونا يمكن أن يساهم في تطوير التليف الرئوي، وهي حالة تتشكل فيها شرائط من الأنسجة الضامة على الرئتين، التي تتعارض مع عملها الطبيعي.

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